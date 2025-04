Paula Badosa también se cae del Mutua Madrid Open: otra baja sensible en el torneo por lesión

Se acumulan las malas noticias en el Mutua Madrid Open. El Masters 1.000 que se disputa hasta el próximo 4 de mayo en la Caja Mágica tampoco contará con Paula Badosa. La tenista española anunció su baja del torneo sólo 24 horas después de conocerse que Carlos Alcaraz no jugaría por una lesión.

Badosa, de 27 años, se cae del Mutua Madrid Open por unos problemas de espalda. La número nueve del mundo tenía previsto debutar este viernes frente a la rusa Veronika Kudermetova, pero finalmente no podrá saltar a la pista.

"Hola a todos. Quería haceros saber que desafortunadamente no podré competir en el Madrid Open. He intentado todo lo posible hasta el último momento porque sabéis lo que me emociona jugar en casa, pero está siendo una lesión complicada. Espero estar al 100% pronto. Un gran abrazo, Paula", escribió Badosa en su cuenta de Instagram para anunciar su renuncia.

A pesar de sus esfuerzos, 🇪🇸 @paulabadosa no podrá participar en el #MMOPEN y acaba de anunciar su baja en el torneo.



Te deseamos una rápida recuperación, esperamos verte de vuelta en pista lo más pronto posible. pic.twitter.com/WvBQitlKsR — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 25, 2025

Badosa ha sufrido durante el último mes unos problemas en la espalda que aparecieron en el torneo de Mérida. No quiere forzar la tenista de Begur, que en 2023 sufrió una grave lesión que amenazó su carrera tras fracturarse dos vértebras en el certamen de Roma.

Drama en el Mutua Madrid Open, que se queda desprovisto de representación nacional. En el cuadro femenino, sin Badosa y tras la eliminación de Jéssica Bouzas, no habrá una campeona española. En el lado masculino, las esperanzas son únicamente Alejandro Davidovich —semifinalista en el Masters 1.000 de Montecarlo— y Roberto Bautista —que se mide al número dos del mundo, Alexander Zverev—.

Paula Badosa no ha logrado afianzar su triunfo en el WTA 1.000 de Madrid, torneo en el que alcanzó las semifinales en 2021. En la edición anterior cayó en primera ronda ante su compatriota Bouzas, sin sumar ningún triunfo.

A lo largo de este 2025 ha tenido altibajos: comenzó el curso con buen pie, llegando a semifinales del Abierto de Australia antes de ceder ante la número uno del mundo, Aryna Sabalenka. Ese resultado parecía presagiar una recuperación de sensaciones, pero las siguientes citas evidenciaron dificultades para mantener ese nivel.

En Abu Dabi y Catar se despidió en segunda ronda; en Dubai avanzó hasta tercera; y en Mérida se vio obligada a retirarse en cuartos frente a la australiana Daria Saville. Su última aparición en Miami acabó tras no comparecer en octavos contra la filipina Alexandra Eala.

El factor común tras sus idas y venidas es la lesión de espalda que arrastra: una hernia vertebral que provoca un "dolor constante" y limita incluso su vida diaria. Sólo las infiltraciones le han permitido competir, pero este viernes, aquejada de estas molestias, optó por renunciar a una hora de tener que saltar a la pista central de la Caja Mágica.

Su lesión no sólo le impidió estar en Madrid, sino también formar parte del equipo español que alcanzó las Finales de la Copa Billie Jean King hace unas semanas.

Badosa, que llegó a ser segunda del mundo, cuenta en su palmarés con títulos destacados como el de Washington en 2024 y dos WTA 1.000 en 2021: Indian Wells y Miami, además de su victoria en Belgrado ese mismo año y su triunfo en Sídney. No obstante, la continuidad de sus dolencias deja en suspenso su calendario y sus opciones de volver a brillar al máximo nivel.