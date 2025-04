El Djokovic 'más místico' regresa a Madrid entre alabanzas a Carlos Alcaraz: "Ya es más que Nadal, Federer y yo a su edad"

Con la ausencia de Jannik Sinner por sanción y tras la confirmación de la baja de Carlos Alcaraz por lesión, el peso mediático de la presente edición del Mutua Madrid Open recae sobre Novak Djokovic. El tenista serbio llega a la capital de España sumido en una de las etapas más duras de su carrera deportiva, a mitad de camino entre las dudas que genera su juego y la incertidumbre de su estado físico. Algo que ni él mismo esconde: "En las últimas temporadas, mi mejor nivel sólo lo tengo unos dos o tres meses al año".

Y es que 'Nole' ya no es el que era. Eso es algo evidente que no ha pasado desapercibido ni para el circuito ni para los aficionados. Sin embargo, el serbio sigue generando ruido mediático a cada paso que da. Así se puede comprobar desde las entrañas de las instalaciones de la Caja Mágica de Madrid donde el exnúmero 1 del mundo camina con su aura habitual, como si no hubiera pasado el tiempo.

No está siendo el mejor año de Novak Djokovic, ya que el serbio se ha plantado en la recta final del mes de abril y en plena gira de tierra batida sin títulos en su casillero. Desde el mes de enero, 'Nole' ha disputado seis torneos: Brisbane, Abierto de Australia, Doha, Indian Wells, Miami y Montecarlo. Y su mejor resultado lo halló en Florida, donde cayó por sorpresa en la final ante Mensik en un doble tie-break.

Sin embargo, el número 5 del mundo parece haber llegado a Madrid con ilusiones renovadas y con ganas de intentar desplegar su mejor tenis. O al menos, de rozar el nivel que le llevó a ser el jugador más temible del mundo. Aunque ahora mete más miedo su impresionante palmarés, donde brillan sus 24 Grand Slam, que su juego, lo cierto es que nunca hay que fiarse de Djokovic, quien ha visto despejado su camino a la final con la baja de Alcaraz, hipotético rival en semifinales.

'Nole', quien está entrenando estos días en las instalaciones de la Caja Mágica con su entrenador Andy Murray, participará en el Mutua Madrid Open por decimotercera vez. Un torneo que sin duda conoce bien y que ha levantado en tres ocasiones (2011, 2016 y 2019). Recuerdos que le hacen afrontar el gran reto de volver a codearse con los mejores con la mayor de las ambiciones.

El regreso del Djokovic más cauto

A pesar de los golpes que le da la vida en la recta final de su carrera, Djokovic llega feliz a un Madrid 'electrizante' como él mismo cuenta: "La atmósfera es una de las mejores del circuito. Todos los estadios son muy bonitos, hay electricidad. Sobre todo en el turno de noche". Como quien no quiere la cosa, el serbio deja su preferencia por el momento del día en el que jugar, algo que siempre genera controversia.

'Nole' ha cambiado por completo sus ambiciones. Tras mostrarse obsesionado con ganar durante más de una década, ahora muestra su versión más mística: "Aquí siempre tengo buen nivel. Por eso estoy buscando dónde puedo mostrar mi mejor nivel, sobre todo de cara a Roland Garros. No tengo muchas expectativas sobre mi resultado, solo estoy buscando mi juego. Me estoy sintiendo bien en los entrenamientos y espero poder jugar bien".

El balcánico sabe que todos los ojos apuntan ahora hacia él después de la confirmación oficial de la ausencia de Alcaraz, algo que ha lamentado el triple campeón del torneo. Djokovic se ha mostrado especialmente cariñoso con su rival, a quien considera capaz de llegar a la altura que alcanzó el 'Big Three': "Alcaraz ya ha llegado a nuestro nivel tenístico".

"Con sus resultados hasta ahora, ya se puede decir que ha sido más que Rafa, Roger y yo a esa edad. Tiene todo lo necesario para llegar a lo más alto de nuestro deporte". 'Nole' ha hablado también sobre la lesión del español, percance que entiende como algo normal de esta parte del curso: "Ha ganado Montecarlo y dos días después ha jugado en Barcelona llegando a otra final. Físicamente es normal que tenga unos problemas. Espero que todos nosotros, el resto, demos buenas sensaciones a la afición de Madrid en su ausencia".

Novak Djokovic en rueda de prensa en el Mutua Madrid Open. EFE

Y es que Djokovic se ha mostrado muy preocupado por el público que llenará las gradas de la Caja Mágica durante estos días. Así es el nuevo 'Nole', menos centrado en la meta y más partidario de disfrutar del camino. Una travesía que recorre acompañado de una leyenda como Andy Murray y a la que no descarta sumar a otro genio como Del Potro, quien estos días bromeaba sobre su regreso al tenis para ser entrenador del serbio.

"Ahora estoy bien, pero nunca se sabe. Juan Martín es un gran amigo y es muy válido. Es un ídolo en Argentina y le quiero mucho. Estuvo en Miami viendo mis partidos desde mi box y eso fue muy excitante. Siempre es interesante escucharle. Así que nunca se sabe, veremos qué pasa en el futuro".

Por último, Djokovic dejó al margen el tenis y valoró su situación personal, la cual ha sido muy difícil en los últimos meses e incluso en los últimos años en los que su mayor éxito fue el oro olímpico ganado en París, ese que le costó un esfuerzo titánico. "Es difícil explicar el sentimiento que tienes cuando estás bloqueado en el juego. Es un deporte individual que te obliga a dar el 100% físicamente, pero también mentalmente".

"Toda tu energía de vida la dedicas al tenis durante muchos años. Pero es tu elección. Todo el mundo sufre en sus vidas. Y sería arrogante decir que sufres por esto. Me siento bendecido por poder jugar al tenis y ganarme la vida con ello. Por eso quiero ser positivo. Pero claro, no es fácil. Son muchos retos y las temporadas en tenis son las más largas del deporte, desde enero hasta noviembre o diciembre. En los últimos años he introducido muchos cambios para poder aguantar eso. Estás mucho tiempo sin ver a la familia y llevar eso depende mucho de la persona. Estás agradecido por hacer algo que es tu pasión y además tener éxito, pero no deja de ser duro".