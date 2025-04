Carlos Alcaraz: "He hecho todo lo posible para jugar en Madrid, pero tengo que escuchar a mi cuerpo. Es la decisión correcta"

El Mutua Madrid Open recibía en la mañana de este jueves 24 de abril la peor de las noticias. Carlos Alcaraz no ha superado la lesión en el aductor sufrida en la final del Conde de Godó y será baja en el torneo madrileño. Una ausencia muy sensible para la competición y también para la ciudad, que le esperaba con los brazos abiertos. Sin embargo, también supone un duro golpe para su calendario y para la gira de tierra batida.

Con este duro golpe amanecía el torneo. La mayor estrella del cartel, fuera a las primeras de cambio. Ni tan siquiera podrá debutar el tenista de El Palmar, quien salió a rueda de prensa visiblemente afectado. Un mazazo con el que no contaba hace unos días, cuando volaba sobre la tierra de Montecarlo donde alzó el título por primera vez en su carrera deportiva.

Sin embargo, el desgaste de la gira sobre polvo de ladrillo se ha hecho notar en el diezmado físico del jugador español. Hace tan solo unos días, Carlos Alcaraz mostraba su admiración por las bestialidades que hacía Rafa Nadal cuando era capaz de encadenar torneos durante estas semanas sin descanso y acumulando victorias y títulos sin parar. Sin embargo, el físico del murciano ha dicho basta.

Con la misión de dar explicaciones sobre esta decisión y también de mostrar sus sensaciones de estos días, Alcaraz compareció en rueda de prensa. A 'Carlitos' se le ha podido ver tranquilo dentro del trance, pero apesadumbrado por el duro golpe. No obstante, era consciente que las sensaciones tras la derrota ante Rune en Barcelona eran muy malas.

Por ello, se sometió a pruebas médicas a principios de esta semana, las cuales han revelado un segundo problema del que no se tenía constancia oficial. A esos problemas en el aductor de la pierna derecha se suma una segunda lesión en el isquio de su pierna izquierda. Ahí saltaron todas las alertas que faltaban, ya que comenzaban a estar en serio peligro su paso por el Masters 1000 de Roma y, sobre todo, Roland Garros.

Alcaraz da la cara tras su lesión

"Como todos sospechabais por no poder entrenar estos días, tras la final de Barcelona, sufrí un problema en el aductor derecho. Pero también noté algo en el isquio izquierdo. El martes me hice unas pruebas y he estado valorando con mi equipo desde entonces si podría jugar aquí. He hecho todo lo que está en mi mano para poder estar aquí".

"Espero todo el año para poder jugar en Madrid, pero tengo que escuchar a mi cuerpo. Madrid es un sitio que me ofrece mucha emoción, pero no han salido las cosas como quería. Hemos tomado la decisión de no correr riesgos para el futuro. No hemos querido correr riesgos. Es una decisión difícil, pero es la correcta. Ahora intentaré descansar y recuperar para volver lo antes posible a las pistas".

Cómo han sido estos días

"El lunes me voy a hacer nuevas pruebas para ver cómo va la cosa. Ahora tenemos que tomar los tiempos correctos. Yo creo que en un par de semanas volveré a entrenar poco a poco, pero no quiero dar nada por hecho. Vamos a intentar estar en Roland Garros y en Roma. Ese es el objetivo. Estos días han sido muy completos".

Preocupación respecto a la lesión

"Estoy menos preocupado que el año pasado. Aquel momento fue muy difícil porque con el tema del antebrazo no sabía cuándo iba a poder golpear a la bola bien. Ahora, esta lesión es diferente. Sé que voy a volver más fuerte y ojalá se dé como el año pasado. Esto lo vamos a recuperar lo antes posible y pronto se irá de mi cabeza".

El palo de no estar en Madrid

"Es un palo muy duro para mí. Lo he aceptado bastante bien. Las cosas pasan por algo. No hay mal que por bien no venga y eso es lo que voy a pensar. Me duele no jugar delante de mi familia, de mis amigos y de mi gente. Soy joven. Volveré más fuerte. No he estado de bajón estos días porque lo he aceptado muy bien. Mi energía está en recuperar".

Aceptar las lesiones

"Voy aprendiendo de ciertas situaciones que voy viviendo y cada vez lo acepto mejor. Soy una persona positiva y me quedo con el lado bueno de las cosas. De las lesiones hay que volver más fuerte y con más ilusión. A veces hay tiempos complicados, pero hay que seguir adelante. Tengo que pensar en lo que viene en el futuro".

Su manera de jugar y vivir

"Tengo una manera de vivir muy diferente a otras personas. Incluso con gente de mi equipo. Yo siempre quiero hacerlo a mi manera. Si lo consigo bien y si no también. El calendario es exigente, llevo 10 partidos en 12 días, pero los tenistas tenemos que lidiar con esto. Veremos si en un futuro cambian las cosas".

Riesgo de perderse Roland Garros

"Madrid es uno de los torneos más especiales. Es el torneo que más ganas tengo de jugar. Es uno de los primeros torneos que vine a ver cuando era pequeño y verme jugar en estas pistas es muy ilusionante. Tomar estas decisiones no es fácil. Pero tengo que mirar por mi salud. Y claro que pienso en un Grand Slam como Roland Garros. Si juego aquí, pienso en el riesgo de lesionarme más, de poder romperme y estar varios meses fuera. Pones las cartas encima de la mesa y tienes que decidir".