Rafa Nadal explica cuándo y por qué decidió retirarse del tenis: "Supe que se había acabado"

El tenista español Rafa Nadal ha revelado detalles inéditos sobre su decisión de retirarse del tenis en el pódcast Served de Andy Roddick. Durante la charla, el balear repasó los motivos que lo llevaron a colgar la raqueta y el proceso de aceptación de su adiós al deporte profesional.

"El primer año es algo así para organizar y descubrir qué quiero hacer en el próximo paso en mi vida, y poco a poco las cosas estarán más organizadas y tendré todo más bajo control. Pero es normal que apenas dos meses después de la retirada vayas a más reuniones y ceremonias de premios", explicó Nadal.

El punto de inflexión que marcó su adiós fue la lesión en el psoas y la imposibilidad de recuperar su nivel físico.

"Me di un tiempo para ver si me podría recuperar en una forma adecuada, porque en cuanto a mi tenis, aún sentía que era bueno, no sentía que hubiera perdido velocidad en la bola, sino que tenía que recuperar la importancia en mi físico", contó Nadal.

"Esos meses fueron difíciles porque quería luchar, pero pasaban las semanas y no podía competir al nivel que quería por varias razones, porque no jugaba bien y porque dentro de mí no veía que me moviese como me solía mover", confesó el 22 veces campeón de Grand Slam.

Sin embargo, la certeza de que su carrera había terminado llegó después de los Juegos Olímpicos. "Llegó un momento después de los Juegos Olímpicos en los que volví a casa y dije, 'vale, se acabó'", explicó.

"Sentí que me había dado tiempo antes, pero ya no tenía sentido seguir lidiando con estas molestias y tampoco me veía con la capacidad de volver a sentirme competitivo al nivel que me motivase, así que, cuando sentí eso, supe que se había acabado", reconoció el tenista.

Nadal, con gesto de dolor en su partido ante Mackenzie Mcdonald. James Ross Efe/Epa

Su rivalidad histórica

Durante la entrevista, Rafa Nadal también se tomó el tiempo de analizar su rivalidad con Roger Federer y Novak Djokovic desde el punto de vista táctico. En el caso del suizo, el balear reconoció que hubo un momento en el que sentía que estaba en sus manos.

"La rivalidad con Roger fue más atractiva para los fan que la con Novak, porque con Roger había una estrategia más clara. Yo intentaba hacer una cosa, él justamente lo contrario".

Nadal detalló cómo abordaba sus enfrentamientos con Federer. "Yo trataba de matar su revés todo el tiempo. Incluso si tenía la ocasión de jugar un tiro paralelo, antes me decía a mí mismo que si hago eso es porque o buscaré el winner, o porque lo sacaré de la cancha y crearé suficiente espacio al otro lado".

El suizo, según Nadal, cambió su juego con los años para hacer frente al español. "Roger por su parte trataba de evitar eso y jugar más agresivo. Cada vez que pegaba derechas, yo sentía que estaba un paso atrás. Su derecha era la mejor a la que me enfrenté", aseguró.

"Al final de su carrera él dio un paso adelante, jugaba muchísimo más agresivo. Se metió más en la cancha y tomó más riesgos. Su servicio era muy impredecible, me costaba muchísimo leerlo. Para mí, en 2017 jugó al mejor nivel de su carrera. Sentía que me tenía en sus manos".

En cuanto a Djokovic, Nadal destacó que la diferencia radicaba en la falta de una estrategia clara para enfrentarlo. "Contra Federer había un planteamiento muy claro. En cambio, contra Novak no había una táctica específica. Para ganarle, tenía que jugar bien todo el tiempo", confesó.

"No podía jugar tantas veces a su revés, porque él podía ponerme en posiciones muy complicadas. A veces el slice funcionaba bien, y otras veces era bueno jugarle al medio y no darle demasiados ángulos".

"Cuando conseguías abrirlo, si tus golpes no causaban demasiado daño, él era capaz de abrir muchísimo la cancha. En el manejo de la pelota, Djokovic es el mejor jugador con el que yo jugué", explicó Nadal.

Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, durante el partido ante la pareja estadounidense. REUTERS.

Carlos Alcaraz

Otro de los temas que se abordaron en la conversación fue su relación con Carlos Alcaraz y el fenómeno que causaron al jugar juntos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Nadal no dudó en elogiar al joven tenista murciano: "Carlos es un gran chico, con muy buena familia detrás de él con valores positivos. Son humildes, buenas personas. Es por esto que Carlos es como es. Al final los valores que recibes, la manera en que te educan, es cómo acabas mostrándote".

Zinedine Zidane da el relevo a Rafael Nadal Reuters

Un momento inolvidable

Por último, Nadal también habló sobre la emoción que sintió al recibir la antorcha olímpica de manos de Zinedine Zidane en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024.

"No sabía lo que iba a pasar. Yo estaba media hora antes, esperando. Si ves la imagen, yo subo por las escaleras al escenario para recoger la antorcha. Justo antes, yo estuve esperando dos minutos ahí. Cuando me di cuenta del momento, empecé a llorar un poco", relató emocionado.

Rafa Nadal cierra así un capítulo legendario en la historia del tenis, dejando un legado imborrable tanto dentro como fuera de la pista.