Carlos Alcaraz - Gael Monfils, Masters de Shanghái: horario y dónde ver por TV el partido de tenis

Carlos Alcaraz podrá volver a pista tras los problemas que la lluvia está dando en el Masters 1.000 de Shanghái. Tras jugar casi sin descanso sus partidos de segunda y tercera ronda, enfrentándose en ambos a dos tenistas locales, el español ya tiene rival para los octavos de final del torneo. Se trata del francés Gaël Monfils.

Los octavos de Shanghái ofrecen a Alcaraz la oportunidad de vengarse de Monfils, quien le eliminó en la segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati. El francés soprendió al murciano, que caía en su debut en la antesala del US Open. Fueron unos meses complicados para Carlos, de los que ahora se ha recuperado, y tiene la ocasión en Shanghái de terminar de pasar página.

Sobre esa época hablo Alcaraz tras ganar la pasada semana en el ATP 500 de Pekín. "Todos sabemos lo que hemos pasado en los últimos meses, dentro y fuera de la pista. Gracias a ellos [a los miembros de su equipo] volví a disfrutar de los partidos, de las prácticas, y recuperé la motivación para competir".

Diseño: Reuters / Deportes EE El mes más duro de Carlos Alcaraz: una crisis de identidad y el significado de las lágrimas de Ferrero

Monfils, que llega al partido habiendo ganado a su compatriota Ugo Humbert, aseguró que Alcaraz tiene "un 99 % de posibilidades" de hacerse con la victoria en el duelo que protagonizarán. Preguntado por la posibilidad de repetir victoria ante el murciano, Monfils lo descartó: "No, creo que me va a ganar, que me va a aplastar al 100 %. Creo que tuve mucha suerte la última vez (...), no fue un buen partido para él y sí lo fue para mí".

"Su nivel es increíble. No quiero degradarme pero es una leyenda en ciernes. Creo que me va a aplastar, pero haré todo lo posible para no ponérselo demasiado fácil. (...) No es que vaya a salir a la cancha con esa actitud porque tengo experiencia, pero puedo decir la verdad: este chico es diferente", incidió el veterano deportista.

¿Cuándo se juega el partido del Masters 1.000 de Shanghái entre Carlos Alcaraz y Gael Monfils?

Este encuentro de los octavos de final del torneo chino que mide al español y al francés Gael Monfils se celebrará este miércoles 9 de octubre. El choque esta pendiente de tener programado un horario por la organización, pero se celebrará a primera hora de la mañana en España.

¿Dónde se juega el partido del Masters 1.000 de Shanghái entre Carlos Alcaraz y Gael Monfils?

El choque entre el tenista español y el jugador galo, correspondiente a los octavos de final, se disputa en el Qizhong Forest Sports City Arena, la central del torneo de Shanghái.

¿Cómo se podrá ver el partido del Masters 1.000 de Shanghái entre Carlos Alcaraz y Gael Monfils?

El partido de Carlos Alcaraz en el torneo de Shanghái contará con señal de televisión para ver en directo desde España. El encuentro se podrá ver en el dial siete de la plataforma Movistar+ y también en Tennis TV.

El partido entre Alcaraz y Gael Monfils también se podrá seguir gracias a la cobertura que realizará EL ESPAÑOL de este encuentro de los octavos de final del Masters de Shanghái.