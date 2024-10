Carlos Alcaraz, a ritmo de número 1, ya decanta la balanza en su duelo generacional con Sinner

Carlos Alcaraz se coronó este miércoles como campeón del Open de China, al imponerse en una épica final de Pekín a Jannik Sinner, el número uno del mundo, con un resultado de (6)6-7, 6-4 y 7-6(3). En un partido intenso y reñido que duró 3 horas y 21 minutos, el tenista español logró conquistar su cuarto título ATP de la temporada en la pista central del complejo tenístico de la capital china.

Este enfrentamiento, que es ya el décimo entre las dos jóvenes estrellas del circuito, reflejó la creciente rivalidad entre ambos. Las gradas del estadio se dividieron entre el "Vamos Carlos" y el "Forza Jannik", mostrando la popularidad que los dos han ganado alrededor del mundo. Fue la tercera vez en la historia del torneo que los dos primeros cabezas de serie llegaban a la final en Pekín, un hecho que añade aún más relevancia a esta disputa, ya consolidada como uno de los duelos más vibrantes del tenis contemporáneo.

La rivalidad entre Alcaraz y Sinner promete marcar el rumbo del tenis masculino durante la próxima década. Su historia común ha comenzado a tejerse con encuentros como este. El duelo en Pekín fue la segunda final que disputaron frente a frente, siendo la primera en el ATP 250 de Umag de 2022, donde Sinner se alzó con el título. Sin embargo, en este nuevo enfrentamiento, Alcaraz demostró una vez más su capacidad para brillar en los momentos decisivos.

Los enfrentamientos entre Alcaraz y Sinner ya no son solo una promesa de futuro, sino una realidad que se desarrolla en las rondas finales de los principales torneos del circuito ATP. Alcaraz ha ganado seis de los diez partidos que han jugado entre sí, mientras que Sinner ha logrado cuatro triunfos. Este balance habla muy bien del español, quien, a pesar de ser dos años más joven que su rival, ha demostrado estar a la altura en cada uno de sus enfrentamientos.

El año 2024 ha sido especialmente favorable para Alcaraz en su enfrentamiento directo con el italiano. En los tres partidos que han disputado, el español ha salido victorioso en todos, y con remontada incluida: primero en las semifinales de Indian Wells, luego en las semifinales de Roland Garros y ahora en la final de Pekín. De todos esos encuentros, el más memorable fue el disputado en París, durante las semifinales. No solo por el apretado marcador (2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3), sino porque se sintió como una final anticipada. Aquella victoria permitió a Alcaraz conquistar su primer título en la emblemática Copa de los Mosqueteros, un torneo especial para cualquiera.

Año Ganador Torneo Ronda Marcador 2024 Alcaraz ATP 500 Pekín Final 6(6)-7 6-4 7-6(3) 2024 Alcaraz Roland Garros Semifinal 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3 2024 Alcaraz ATP Masters 1000 Indian Wells Semifinal 1-6 6-3 6-2 2023 Sinner ATP 500 Pekín Semifinal 7-6(4) 6-1 2023 Sinner ATP Masters 1000 Miami Semifinal 6-7(4) 6-4 6-2 2023 Alcaraz ATP Masters 1000 Indian Wells Semifinal 7-6(4) 6-3 2022 Alcaraz US Open Cuartos de final 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3 2022 Sinner ATP 250 Umag Final 6-7(5) 6-1 6-1 2022 Sinner Wimbledon Ronda de 16 6-1 6-4 6-7(8) 6-3 2021 Alcaraz ATP Masters 1000 París Ronda de 32 7-6(1) 7-5

Sinner, por su parte, también destacó tras la final de este miércoles la calidad y la intensidad de sus encuentros con Alcaraz. "Cada vez que nos encontramos tratamos de forzarnos al máximo. Para mí, él es un punto de referencia", señaló Sinner. Y añadió: "Son partidos largos, físicos, con muchos puntos de inflexión, y creo que a la gente le gustan". Alcaraz, en un gesto de humildad y respeto, respondió afirmando que "Sinner demostró otra vez que es el mejor del mundo, al menos para mí". Esta relación de mutuo respeto no hace más que alimentar la expectativa alrededor de su rivalidad en los años venideros.

La conquista del título en Pekín fue especialmente emotiva para Alcaraz. No solo por la relevancia del torneo, sino porque su entrenador, Juan Carlos Ferrero, se mostró visiblemente emocionado tras el triunfo. "No le he visto, pero es bueno saberlo. Fue una victoria muy especial para mí, levantar este trofeo frente a mi equipo, que es parte de mi familia", confesó. El español también reveló que había atravesado momentos complicados en los meses anteriores. "Supongo que (Ferrero) se emocionó al final porque todos sabemos por lo que pasamos el último mes o los últimos dos meses. Fue un momento muy difícil en la cancha", afirmó.

El joven tenista admitió que durante la gira americana, y tras ella, había pasado por una etapa en la que perdió la motivación. "Estaba decaído. No quería ni tocar una raqueta ni viajar. Gracias a mi equipo y mi familia comencé a recuperar la alegría", añadió. Este título en Pekín, por tanto, representa no solo una victoria más en su brillante temporada, sino un símbolo de superación personal y de su capacidad para volver a encontrar la motivación en los momentos difíciles.

El 2024 está siendo un año espectacular para Carlos Alcaraz, quien, además del título en Pekín, ha conquistado otros tres torneos de enorme prestigio: Wimbledon, Roland Garros y el ATP Masters 1000 de Indian Wells, con victoria en estos dos últimos, al igual que en Pekín, contra Sinner -pero en las semifinales-. Además, se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, consolidándose como una de las figuras más destacadas del tenis del siglo XXI.

A sus 21 años, Alcaraz ya ha dejado una huella profunda en la historia del tenis español. Con su victoria en el Open de China, se convierte en el segundo miembro de la 'Armada' en ganar en la capital china, siguiendo los pasos del legendario Rafa Nadal. Además, este título lo coloca con 16 torneos ganados, igualando los números de su propio entrenador, Juan Carlos Ferrero, y de José Higueras, lo que lo sitúa en el sexto lugar del ranking de jugadores españoles con más títulos en la Era Open.

Sinner tiene asegurado finalizar el año como líder del ranking mundial, pero Alcaraz ha dado un importante paso en Pekín para reducir distancias y presentar su candidatura al número uno del mundo de cara a la próxima temporada. El murciano ha logrado recortar 305 puntos en una sola semana, reduciendo la ventaja de Sinner a 4.000 puntos. Sin embargo, el italiano tendrá una mayor presión en lo que resta de temporada, ya que defiende un total de 1.680 puntos, mientras que Alcaraz solo tiene 500 por defender.

Con su victoria en Pekín, el español recuperará este lunes el segundo puesto del ranking mundial, desplazando a Alexander Zverev, quien se encuentra ausente debido a una neumonía. La próxima gran cita será en Shanghái, donde ambos tenistas volverán a competir en el Masters 1.000.

A pesar de la intensa rivalidad en las pistas, Alcaraz y Sinner mantienen una amistad fuera de ellas. Ambos han hablado en numerosas ocasiones del respeto y la buena relación que tienen. Prueba de ello es que, tras la final en Pekín, ambos compartieron el mismo vuelo rumbo a Shanghái, junto a sus respectivos equipos. Simone Vagnozzi, el entrenador de Sinner, compartió una foto en redes sociales donde se ve a ambos equipos disfrutando del viaje, un recordatorio de que, aunque la competencia es feroz, la camaradería también tiene su lugar en este deporte.