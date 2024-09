Novak Djokovic amenaza a varios torneos de la ATP y revela su única prioridad antes de retirarse del tenis

Novak Djokovic, uno de los tenistas más exitosos de todos los tiempos, ha hecho declaraciones contundentes sobre el futuro de su carrera, que han generado incertidumbre entre los organizadores de torneos de la ATP y sus seguidores.

A sus 37 años, el serbio ha dejado claro que su enfoque principal ha cambiado y ha revelado que varios torneos del circuito podrían ya no ser parte de su agenda, sin especificar claramente cuales.

Con sus palabras, ha amenazado indirectamente con saltarse competiciones importantes como el ATP Finals, mientras que se reafirma en que su prioridad son los Grand Slams y la representación de Serbia en competencias internacionales.

Djokovic, quien recientemente cumplió los 37 años, ha sido selectivo con los torneos a los que ha asistido en los últimos tiempos, centrándose en los más prestigiosos y en aquellos donde defiende los colores de su país.

Esta estrategia refleja su deseo de optimizar su energía y rendimiento, especialmente a medida que se acerca al ocaso de su carrera. "Usualmente en mi carrera solía tener mi calendario listo con seis meses de antelación, pero hoy en día eso ya no es así", comentó el serbio al explicar su cambio de prioridades.

Más foco en lo importante

Djokovic, que ha ganado 24 títulos de Grand Slam, ha sido claro al afirmar que ya no le interesa perseguir el ranking ni pelear por eventos del ATP Tour como antes. En sus propias palabras: "Torino [el ATP Finals] no es para nada mi objetivo. No estoy persiguiendo el ATP Finals, no estoy persiguiendo el ranking. En cuanto a mí, respecta, esos torneos ya no son importantes en mi carrera".

Con esta explicación, el serbio ha insinuado que podría saltarse tanto el ATP Finals como otros eventos importantes, lo que sin duda afectará al circuito y a los organizadores, quienes siempre han contado con su presencia como un gran atractivo.

Novak Djokovic firma autógrafos en el US Open USTA

Además, Djokovic ha expresado que su planificación se ha vuelto más espontánea y que necesita descansar tanto física como mentalmente antes de decidir en qué torneos competirá.

Su enfoque se ha reducido a dos aspectos clave: los Grand Slams y la representación de Serbia. "Mis principales prioridades son jugar para el equipo nacional y los Grand Slams. Todo lo demás es menos importante", añadió el tenista.

Esta postura refleja un cambio significativo en su enfoque de la competición, especialmente cuando comparado con sus años anteriores, donde su calendario estaba repleto de eventos del ATP Tour.

Un calendario cambiante

A pesar de su reticencia a participar en ciertos torneos, Djokovic sigue apareciendo en las listas de inscripción de algunos eventos importantes, como el Masters de Shanghai y el de Paris. Sin embargo, sus declaraciones recientes sugieren que podría saltarse ambos torneos para reservar energías para los Grand Slams del próximo año.

Djokovic ha reconocido en varias ocasiones que le cuesta encontrar motivación para jugar en torneos menores, algo que confirmó durante el Roland Garros: "Es verdad que estoy enfocado casi únicamente en los Grand Slams, los Juegos Olímpicos y jugar por mi país. Eso es lo que más me impulsa hoy en día".

A pesar de la importancia histórica y económica de los torneos del ATP Tour, Djokovic ha dejado claro que ya no siente la misma presión por participar en ellos. Este cambio de mentalidad se ha visto reflejado en sus resultados recientes, con una sorprendente derrota en el US Open a manos del australiano Alexei Popyrin, lo que ha puesto en riesgo su clasificación para el ATP Finals.

Lejos del circuito

Mientras Djokovic sigue evaluando qué eventos del calendario de la ATP valen la pena para él, también ha surgido la noticia de que está cerca de concretar un acuerdo para participar en una serie de exhibiciones en América Latina, incluida una en México, en la famosa Plaza de Toros Monumental.

Este evento forma parte de una gira más amplia que podría llevarlo a competir contra el argentino Juan Martín del Potro, lo que marcaría un importante cambio en su enfoque habitual de la temporada baja, la cual solía dedicar a descansar y prepararse para los retos del próximo año.

Esta decisión de participar en eventos de exhibición y posiblemente reducir su presencia en el ATP Tour muestra que Djokovic está buscando nuevas formas de mantenerse en la élite del tenis sin tener que comprometerse con el calendario completo de la ATP.

A medida que avanza hacia el final de su carrera, es evidente que su prioridad es seguir compitiendo al más alto nivel, pero sin el agotamiento físico y mental que conlleva una temporada completa de torneos.