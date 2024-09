Jessica Pegula, la tenista de familia millonaria que está a un paso de hacer historia en el US Open 2024

Jessica Pegula ha sorprendido al mundo del tenis al clasificarse para la final del US Open 2024, su primer Grand Slam, tras una impresionante remontada en las semifinales ante Karolina Muchova.

La tenista estadounidense, sexta en el ranking mundial, llegó a este partido tras eliminar a la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, y confirmó su gran momento de forma al superar a Muchova en tres sets: 1-6, 6-4 y 6-2.

El partido no empezó bien para Pegula. Muchova, con un juego sólido desde la línea de fondo y un gran desempeño en la red, dominó el primer set en solo 28 minutos, quebrando rápidamente el servicio de Pegula en dos ocasiones. La estadounidense, que no había perdido un solo set en todo el torneo, parecía desconcertada y cometió errores no forzados que facilitaron la tarea a su rival.

Sin embargo, Pegula encontró su ritmo en el segundo set. Recuperó su confianza y, apoyada por el fervor del público local en la pista Arthur Ashe, comenzó a demostrar el juego que la ha llevado hasta este punto en el torneo.

Tras una primera rotura, Pegula consiguió igualar el set y finalmente llevarse el segundo para empatar el partido. El tercer set fue una demostración de su mentalidad competitiva. Pegula se adelantó rápidamente con un 2-0 y, aunque Muchova intentó reaccionar, la estadounidense mantuvo el control para cerrar el partido y asegurarse un lugar en la final.

Esta será la primera final de un Grand Slam para Pegula, quien a sus 30 años, ha superado la barrera de las semifinales que tanto se le había resistido en los torneos más importantes. Previamente había perdido en seis ocasiones en los cuartos de final de torneos de Grand Slam, incluyendo tres veces en el Abierto de Australia y una en Wimbledon, Roland Garros y el US Open. Este año, sin embargo, todo parece alinearse para la tenista estadounidense.

Jessica Pegula saluda a Karolina Muchova tras ganarla en las semifinales del US Open 2024 Reuters

Pegula enfrentará a Aryna Sabalenka, quien también está en una gran forma y busca consagrarse campeona del US Open. Pero más allá de su éxito en las canchas, hay otro aspecto que hace que la historia de Pegula sea particularmente interesante: su vida personal y su familia.

El legado familiar

Jessica Pegula no solo ha destacado en el tenis por su talento y esfuerzo, sino también por pertenecer a una de las familias más ricas e influyentes de los deportes en Estados Unidos. Jessica es hija de Terry y Kim Pegula, dueños de dos de los equipos más importantes en el deporte estadounidense: los Buffalo Bills de la NFL y los Buffalo Sabres de la NHL.

La fortuna de la familia Pegula se originó en el negocio de la extracción de gas natural, y según Forbes, el patrimonio neto de Terry Pegula está estimado en 7.700 millones de dólares.

Terry Pegula es un ejemplo del llamado 'Sueño americano'. Nació en Carbondale, Pensilvania, y se graduó en ingeniería de petróleo y gas natural en la Universidad Estatal de Pensilvania en 1973.

La familia Pegula con las camisetas de los Buffalo Bills

Tras trabajar en varias compañías, fundó East Resources Inc., una empresa dedicada a la exploración y producción de gas y petróleo. En 2010, vendió la mayoría de sus activos a Royal Dutch Shell por 4,7 mil millones de dólares, lo que le permitió diversificar su riqueza e invertir en otros proyectos, como la compra de equipos deportivos.

Los Pegula son los dueños de los Buffalo Bills desde 2014 y se han comprometido con la comunidad local, destacando la importancia de llevar un campeonato de la NFL a la ciudad de Buffalo.

Además de los Bills y los Sabres, la familia también es dueña de los Buffalo Bandits y los Rochester Knighthawks, dos equipos de la Liga Nacional de Lacrosse, así como de los Rochester Americans de la AHL, un equipo de hockey afiliado a los Sabres.

Herencia coreana

La vida de Jessica Pegula también ha estado marcada por momentos personales difíciles, especialmente relacionados con la salud de su madre, Kim Pegula. En junio de 2022, Kim sufrió un paro cardíaco mientras dormía.

Jessica y su familia enfrentaron semanas de incertidumbre mientras su madre permanecía hospitalizada y en recuperación. Según un artículo escrito por la misma Jessica para The Players’ Tribune, Kim logró mejorar, pero todavía sufre problemas de memoria y afasia expresiva, lo que ha limitado su capacidad para hablar con fluidez. A pesar de estos desafíos, Kim ha mostrado avances en su recuperación y ha estado presente en algunos eventos, incluidos entrenamientos de los Buffalo Bills.

Jessica Pegula, junto a su madre

Kim Pegula, nacida en Seúl, Corea del Sur, fue adoptada a los 5 años por una familia estadounidense y creció en Fairport, Nueva York. Aunque Kim no recuerda mucho de su infancia en Corea, su historia como adoptada ha influido profundamente en su vida. Jessica, por su parte, ha compartido su deseo de conectarse más con su herencia coreana.

Tras ganar el Hana Bank Korea Open en 2023, Pegula dedicó unas emotivas palabras a su madre y a sus raíces coreanas, expresando lo especial que fue ganar en el país de origen de Kim.

Más allá del tenis

Además de su carrera en el tenis, Jessica Pegula también ha mostrado un gran interés en los negocios y en causas sociales. Junto a su esposo Taylor Gahagen, fundó "A Lending Paw", una organización benéfica dedicada a entrenar perros rescatados para convertirlos en animales de servicio.

También lanzó su propia marca de productos de cuidado de la piel, Ready 24, y ha trabajado en otros emprendimientos como la apertura de cafés saludables junto a su hermana Kelly.

El éxito de Jessica Pegula en el US Open 2024 representa no solo la culminación de años de trabajo y perseverancia en el tenis, sino también un capítulo especial en la historia de una familia que ha sabido dejar huella tanto en el deporte como en los negocios.

Mientras la final se aproxima, Pegula está más que lista para pelear por el mayor título de su carrera, y con el apoyo de su familia y su país, busca coronarse como campeona del US Open, logrando un sueño tanto personal como colectivo.