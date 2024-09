Putintseva protagoniza en pleno partido la imagen más fea del US Open que levanta todas las críticas

La tenista kazaja Elena Putintseva dejó una de las imágenes más feas y criticadas del US Open que se disputa en Estados Unidos. La jugadora ignoró a una recogepelotas cuando le lanzaba las bolas para que pudiera realizar su saque, si bien es cierto que posteriormente quiso disculparse y reconocer su error a través de las redes sociales.

Todo sucedió en el partido que enfrentaba a Putintseva con la italiana Jasmine Paolini, la número 5 del mundo. Las cosas no marchaban bien en el partido para la jugadora kazaja, que empezó a desesperarse y que dejó un pasaje muy poco deportivo sobre la pista.

En un momento del choque, Putintseva aguardaba para realizar su servicio y volver al juego. La recogepelotas encargada de darle las bolas esperó a que otra compañera, desde el otro lado de la pista, le diera las pelotas para poder posteriormente entregárselas a la tenista kazaja.

En el momento en el que esto sucedió, Putintseva ignoró por completo a la recogepelotas. Así, dejó pasar la primera bola que la joven le lanzó, e hizo lo mismo con la segunda, mirando incluso para otro lado mientras la recogepelotas no entendía lo que estaba pasando.

Todavía le lanzó una tercera pelota más a Putintseva con la esperanza de que reaccionara, y en efecto la tenista kazaja sí que cogió esta bola, aunque lo hizo en actitud desganada.

Este gesto de Putintseva levantó las críticas del público. Fueron muchos los que no entendieron la actitud de la tenista, por mucho que las cosas no le estuvieran yendo bien en el partido, y se lo recriminaron con unos silbidos.

Putintseva se disculpa

Consciente de que no había actuado de la mejor manera posible, Elena Putintseva se disculpó unas horas después por lo que había hecho a través de sus redes sociales.

La tenista se mostró arrepentida y le quiso presentar sus excusas a la recogepelotas: "Quiero disculparme con la recogepelotas por la forma en la que me comporté cuando me estaba lanzando las bolas", aseguró para iniciar su comunicado.

Además, siguió ofreciendo explicaciones: "Honestamente no fue por ella. Estaba realmente enfadada conmigo misma por no haber ganado el juego después del 'break' y luego me quedé vacía, con mis emociones y tan centrada en mis pensamientos que ni siquiera me estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo y quién me daba la pelota".

Para finalizar, la tenista kazaja mostró su reconocimiento a la labor que realizan los recogepelotas en este US Open: "Todos lo están haciendo increíble, como siempre en el US Open".

Putintseva terminó perdiendo su partido de tercera ronda ante la italiana Paolini. Lo hizo en dos sets, por la vía rápida, después de ceder la primera manga por 6-3 y la segunda por 6-4, por lo que cayó eliminada en el último Grand Slam de la temporada.