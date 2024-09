Alcaraz busca soluciones: está agotado y tiene ocho compromisos para los próximos dos meses

Carlos Alcaraz se dejó ver este fin de semana en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y disfruta de unos días de descanso. Los necesitaba. El tenista murciano sufrió la pasada semana una de las derrotas más dolorosas en su carrera deportiva, siendo eliminado en la segunda ronda del US Open a manos del neerlandés Botic Van de Zandschulp.

Tras ganar este año Roland Garros y Wimbledon, Alcaraz se despidió del último Grand Slam de la temporada con un sabor agripo. La derrota por 6-1, 7-5 y 6-4 en dos horas y 19 minutos, a manos del número 74 del mundo, ya es la peor que ha sufrido jamás en un major del circuito.

Fue la peor manera de cerrar el verano, con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos desde la final olímpica perdida contra Novak Djokovic. Alcaraz pasó luego por Cincinnati de puntillas, puesto que fue derrotado en su debut por el francés Gaël Monfils. En el US Open, tras un debut qu dejó dudas contra el australiano Li Tu, se consumó la tragedia frente a Van de Zandschulp.

Tras su eliminación en la segunda ronda del US Open, Alcaraz sigue alejándose del número 1 del ránking de la ATP, en poder del italiano Jannik Sinner. Al menos, no perderá su tercer puesto en la clasificación al final de este Grand Slam.

Alcaraz, que defendía sus semifinales del año pasado en el 'grande' neoyorquino, perdió 670 puntos después de sucumbir en su segundo partido. El murciano sale de este torneo con 6.690 puntos mientras que Sinner tiene 9.380 puntos en la tabla provisional y a la espera de ver lo que sucede en el resto del US Open. El transalpino cayó el año pasado en octavos de final.

Carlos Alcaraz, en el US Open 2024 Reuters

En la clasificación provisional ya adelantó a Alcaraz el alemán Alexander Zverev con 7.075 puntos. En 2023, el teutón alcanzó los cuartos de final, donde precisamente cayó ante el español.

A Alcaraz le 'salvó' la derrota también de Djokovic, que se quedará con 5.560 puntos tras fracasar en su intento por defender su título del US Open del año pasado. Quinto es el ruso Daniil Medvedev, finalista en 2023 y que ahora cuenta con 5.275 puntos.

Pagando el cansancio

Carlos Alcaraz se marchó del US Open sin reconocerse: "La verdad es que lo que siento ahora mismo es que en vez de dar pasos hacia adelante he dado pasos hacia atrás en tema de cabeza. Y no entiendo por qué", dijo tras su eliminación.

"Venía de un verano espectacular, de Roland Garros, de Wimbledon, saliendo de ahí diciendo que mentalmente había un paso hacia adelante, que me había dado cuenta de que para ganar grandes cosas había que estar duro de cabeza. Vengo a esta gira y es como que he dado pasos hacia atrás: como que mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte, ante los problemas no sé controlarme, no sé cómo gestionarlo. Y eso para mí, la verdad, es un problema", añadió.

Alcaraz reconoció que, para él, ha sido "un verano con muchas emociones, muy exigente". "El calendario del tenis es muy apretado. He tenido mis momentos de desconexión, pero pienso que me estoy conociendo todavía y a lo mejor como persona necesito más tiempo", argumentó.

"A lo mejor yo soy un tipo de persona que, al venir el calendario tan apretado, a lo mejor no me viene bien o que mentalmente me exijo más de la cuenta. Tengo que ver qué pasa exactamente, pero la verdad es que no he pensado en toda la exigencia tan seguida y no he pensado en que eso es lo que me podía haber afectado", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

Alcaraz se siente cansado, como ya le ocurrió en la recta final de la pasada temporada. En 2023, tras el US Open, acabó cumpliendo con sólo cuatro compromisos y los resultados no fueron buenos: en el ATP 500 de Pekín llegó hasta semis, donde perdió con Sinner; en el Masters 1.000 de Shanghái cayó en octavos ante Dimitrov; y en París-Bercy tocó fondo, con una derrota en segunda ronda frente a Safiullin. Carlitos despediría el año llegando a semis de las ATP Finals, perdiendo ante Djokovic.

Este año, tal y como están las cosas, parece difícil pensar que acabará jugando todo lo que tiene, que no es poco. Un total de ocho compromisos rellenan el calendario de Alcaraz para los próximos dos meses y medio, empezando por la fase de grupos de la Davis y la Laver Cup, antes de que acabe septiembre, y Pekín, Shanghái, una exhibición en Arabia Saudí, París-Bercy y ATP Finals para culminar en las Finales de la Davis, del 19 al 24 de noviembre.

Alcaraz y su equipo, liderado por Juan Carlos Ferrero, deberán decidir cuando se reúnan. Carlos, que sólo tuvo unos pocos días de descanso entre los Juegos Olímpicos y su preparación para el US Open, disfruta de unas vacaciones exprés que ya pudieron entreverse tras su despedida de Flushing Meadows. Un respiro para coger fuerzas antes de un exigente cierre de temporada.