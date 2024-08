Carlos Alcaraz - Li Tu, US Open: horario y dónde ver por TV el partido de tenis

Carlos Alcaraz, campeón del US Open 2022. EFE

Carlos Alcaraz necesita encontrar sensaciones en su debut en el US Open. El tenista murciano ya sabe que se medirá al australiano Li Tu en su primer partido del último Grand Slam del año, un choque que se presenta como un arma de doble filo teniendo en cuenta que el oceánico llegará algo más rodado.

Li Tu no debería plantear excesivos problemas a Carlos Alcaraz en este debut del próximo miércoles a la 1:00 de la madrugada. La diferencia de ranking es evidente, el número 3 del mundo contra el número 188, la experiencia en las grandes citas de uno y otro no tiene comparación, y la diferencia de calidad entre ambos es evidente, pero Tu llega desde la fase previa ya con tres encuentros ganados a sus espaldas.

Todo dependerá de la versión que pueda mostrar Carlos Alcaraz en este estreno en el Abierto de Estados Unidos. El de El Palmar no estuvo a la altura en el Masters 1.000 de Cincinnati, donde cayó en la primera ronda de manera inesperada ante el veterano Monfils, así que ahora quiere resarcirse de todo aquello.

El US Open, no en vano, es un torneo con el que guarda una especial relación porque fue el primer Grand Slam que consiguió conquistar. Después llegaron los dos Wimbledon y Roland Garros, pero el US Open empezó a poner el nombre de Carlos Alcaraz de manera importante en el mapa del tenis.

El camino del español en el torneo es bastante asequible en las primeras rondas. Si sigue avanzando en el cuadro, no se cruzaría con un rival del top10 hasta los cuartos de final, donde podría cruzarse con Hurkacz. Eso sí, en semifinales podría medirse a Jannik Sinner y en la final a un Djokovic que ha dejado dudas por su estado físico.

¿Cuándo se juega el partido de primera ronda del US Open entre Alcaraz y Li Tu?

Este encuentro de la primera eliminatoria del Abierto de Estados Unidos entre Carlos Alcaraz y Li Tu se disputa en la madrugada de martes al miércoles. El choque está previsto que arranque a la 1:00, hora española, mientras que en Argentina serán las 20:00 horas y en México las 17:00 horas.

¿Dónde se juega el partido de primera ronda del US Open entre Alcaraz y Li Tu?

Todavía no se conoce en qué pista se jugará este encuentro entre el tenista español y el australiano. Sin embargo, es muy probable que el torneo le dé prioridad al choque y lo coloque en la pista central del US Open, el Estadio Arthur Ashe con capacidad casi para 24.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de primera ronda del US Open entre Alcaraz y Li Tu?

Este encuentro de la primera eliminatoria del último Grand Slam de la temporada se va a poder seguir a través de Movistar+ y de TennisTV. Además, se podrá seguir el choque entre el español y el australiano gracias a la cobertura que realizará EL ESPAÑOL de este partir de primera ronda del US Open.