Djokovic enciende las alarmas: sufre problemas físicos que ponen en duda su debut en el US Open

Novak Djokovic firma autógrafos en el US Open USTA

Hay cierto nerviosismo en Flushing Meadows tras la imagen que dejó Novak Djokovic este viernes. El tenista serbio, que debutará en el US Open 2024 el próximo lunes en el último turno de la noche, tuvo que interrumpir su rutina de preparación para el último Grand Slam de la temporada. Y es que Nole no compareció en la sesión de trabajo que tenía programada junto al danés Holger Rune.

Djokovic no se presentó en la pista Arthur Ashe y su ausencia se ha señalado que es por unas molestias de espalda que ha estado experimentando en los últimos días. Inicialmente, el serbio y el danés habían entrenado juntos de 12:00 a 13:00 en las instalaciones del US Open. La segunda sesión, programada de 13:00 a 14:00 en la pista central del Grand Slam neoyorquino y abierta al público, debía ser una continuación de su preparación y no se llevó a cabo.

Holger Rune se quedó esperando en la pista central del complejo del US Open cuando Djokovic no se presentó. Según informó el equipo del serbio, y como desveló el medio danés TV2, Nole necesitaba recibir tratamiento para evaluar si podía continuar con el entrenamiento.

Después de una espera de media hora, se confirmó que Djokovic no estaba en condiciones de seguir con el entrenamiento. "Se cree que Djokovic sufre algún tipo de lesión, pero aún se desconoce la causa exacta", señalaron desde la citada cadena de televisión.

Ahora, queda por ver si estas molestias serán lo suficientemente serias como para afectar el desempeño de Novak en el US Open. Con el inicio del torneo a la vuelta de la esquina, la expectativa crece respecto a si el serbio podrá competir al máximo nivel, aunque es posible que no aborde el tema en la rueda de prensa previa.

El camino de Djokovic

En cuanto a su camino en el torneo, Djokovic, actualmente número 2 del mundo, se enfrentará en primera ronda al rumano Radu Albot, quien ocupa el puesto 138 del ranking y accedió al cuadro principal a través de las rondas clasificatorias. De avanzar, el serbio podría encontrarse en segunda ronda con su compatriota Laslo Djere o con el alemán Jan-Lennard Struff.

Para la tercera ronda, Djokovic podría tener como oponente al australiano Alexei Popyrin, reciente campeón del Masters 1.000 de Canadá. En octavos de final, los posibles rivales del serbio serían los estadounidenses Ben Shelton o Frances Tiafoe, este último finalista en el Masters 1.000 de Cincinnati.

En la fase de cuartos de final, Djokovic probablemente se enfrentaría al ruso Andrey Rublev, número 6 del mundo, o al búlgaro Grigor Dimitrov. De llegar a las semifinales, su rival más probable sería el alemán Alexander Zverev, con quien lucharía por un lugar en la final del torneo.