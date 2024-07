Alcaraz - Djokovic, final de Wimbledon en directo | La pelea por el título, en vivo

El serbio Novak Djokovic aseguró el viernes que no quiere parar aquí y que espera "ganar el trofeo", cuando se enfrente Alcaraz en la final de Wimbledon, al que desea suerte en el futuro, pero no en este Grand Slam. "Él va a ganar muchos más Grand Slams, pero ojalá que este no. Quizás cuando me retire, en quince años. Dejando las bromas a un lado, él ya me ganó aquí en cinco sets, no espero menos de eso, una gran batalla en la pista. Va a sacar lo mejor de mí", dijo.