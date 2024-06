Carlos Alcaraz, líder de la nueva era y sucesor de Nadal: con 21 años ya se mira en el espejo de Federer o Djokovic

La carrera de Carlos Alcaraz se sigue escribiendo con letras de oro. El tenista español está empeñado en ser uno de los más grandes de la historia y poco a poco pone los ladrillos necesarios para poder ser considerado de tal manera. Este domingo se coronó como el nuevo rey de París. Ganó Roland Garros por primera vez y lo hizo después de una final titánica ante Zverev que se alargó hasta los cinco sets.

Un duelo que sirvió como premio a todo el sufrimiento vivido por el murciano en los últimos meses. Una batalla contra su físico que puso en duda su participación en el torneo galo y que ha finalizado con 'Charlie' levantando el trofeo al cielo de París después de un torneo sobresaliente.

Y es que Alcaraz ha sabido sobreponerse a todo lo que se le ha puesto en el camino. No tuvo problemas en su debut frente a Wolf, pero sí recibió un toque de atención en segunda ronda contra De Jong. Le vino bien y a partir de ahí puso la directa. Recuperó sus mejores sensaciones y fue opositando su candidatura al título.

La prueba de fuego llegó en las semis ante Sinner. Una final anticipada entre los dos tenistas llamados a repartirse los títulos en la próxima década y que hizo vibrar al público de la Philippe Chatrier. Se fue hasta los cinco sets, igual que en la final, y Alcaraz tuvo que firmar una remontada de altura.

Quemando etapas

Carlos Alcaraz hizo historia en Roland Garros. No solo por conseguir entrar en los libros del torneo galo, sino también por la precocidad con lo que está coleccionando todos sus éxitos. El joven murciano de 21 años está batiendo todos los registros.

Tras vencer en París, el jugador se convirtió en el tenista más joven de la historia en vencer un Grand Slam en cada una de las tres superficies del circuito. Primero llegó el US Open en 2022 y el año pasado se coronó como campeón en Wimbledon. Nadie en la Era abierta lo ha conseguido con su edad. Ni Nadal, ni Djokovic, ni Federer. Nadie, el más precoz había sido Jhimmy Connors (22 años y 6 días).

Además, su gran papel en Roland Garros le ha valido para ser el tercer jugador en alcanzar las 50 victorias en Grand Slam con menos partidos disputados. Ante Zverev llegó su 52ª en 60 partidos. Tan solo tiene por delante Bjorn Borj y John McEnroe, ambos con 59 partidos.

Unos registros excelsos, como el ratio que tiene el tenista murciano en finales disputadas. Ya tiene en su haber 18 finales jugadas y ha salido victorioso en 14 de ellas. En Grand Slam tiene un pleno: tres jugadas y todas ellas con triunfo.

Comandando la nueva era

Lo que está claro es que el tenis se encuentra en el inicio de una nueva era. Y es Carlos Alcaraz quien lidera una generación que llega con hambre en busca de intentar acercarse a los números de sus ídolos.

El murciano está por encima de todos los de su generación. Delante de Sinner, Shelton, Rune, Musetti o Lehecka, cinco hombres llamados a liderar el cambio generacional y que están viendo como 'Charlie' les está pasando por la derecha. Y no parece que vaya a cambiar.

De momento, quien parece más preparado para hacer sombra a Alcaraz es Jannik Sinner. El italiano, actual número 1 del mundo, es el único de esta lista de jugadores que puede presumir de tener un Grand Slam en su palmarés. De hecho, ambos jugadores se vieron las caras en las semifinales del Roland Garros, un duelo en el que ambos ofrecieron un gran nivel.

Sin embargo, el resto de los tenistas llamados a lograr cosas grandes están muy lejos de los dos genios mediterráneos. Ni Rune, ni Shelton, ni Musetti ni Lehecka han podido saborear un título de Grand Slam. Y tampoco han estado demasiado cerca de hacerlo. El mejor registro han sido unos cuartos de final para algunos de ellos.

En la senda de Nadal

En el horizonte, tan solo se vislumbra ahora mismo un solo rival para Carlos Alcaraz en el trono del tenis mundial. De hecho, 'Charlie' ya ha comenzado una carrera contra sí mismo y contra las mayores leyendas de la historia. Tiene como espejo a nombres como Nadal, Djokovic o Federer.

Alcaraz mira a Nadal como ídolo, pero también como una motivación. Y es cierto que a su edad no tiene mucho que envidiarle aunque le queda un trecho enorme para conseguir igualarle.

En cuanto a Grand Slams ambos tenistas han seguido una cronología similar. Carlos Alcaraz logró su primer Grand Slam (US Open 2022) con 19 años, 4 meses y 6 días, cuatro meses y dos días más tarde que Rafa Nadal. El jugador murciano levantó su segundo Grand Slam (Wimbledon 2023), con un retardo de solo dos meses

y tres días en la comparativa con Nadal. Ahora, ha levantado su tercer título de Grand Slam con 21 años, 1 mes y 4 días, solo 27 días más tarde con respecto a la tercera corona conseguida por Rafa Nadal.

En este torneo protagonizó también una justicia poética con su compatriota. Recordemos que Nadal fue eliminado por Alexander Zverev en primera ronda del presente Roland Garros. El teutón ha podido con todos, con todos excepto con Carlos Alcaraz.

El fin del Big Three

Carlos Alcaraz se vengó de su compatriota y amigo Rafa Nadal. En cierta manera, este Roland Garros ha servido para confirmar el 'sorpasso' definitivo a la mejor generación de la historia del tenis. El 'Big Three' formado por Nadal, Djokovic y Federer parece haber llegado a su fin. O por lo menos está dando sus últimos coletazos.

Rafa y 'Nole' son los dos únicos que se mantienen en activos, pero ambos pasan por un momento muy delicado. El español lleva dos años luchando con las lesiones y no termina de recuperarse y reencontrarse con su mejor nivel. Por su parte, Djokovic está sufriendo estos meses la cara B del deporte.

Su 2024 está siendo el peor año de su carrera. Todavía no sabe lo que es levantar un título esta temporada y en Roland Garros tuvo una participación que deja mucho que desear. No se mostró cómodo en ninguno de sus partidos y tuvo la mala suerte de tener que abandonar el torneo por culpa de una lesión en el menisco. Un percance que le dejará también fuera de Wimbledon.

El 'Big Three' ya no domina en el circuito y prueba de ello es lo que ocurrió en la presente edición de Roland Garros. Por primera vez desde que Roger Federer ganara su primer Grand Slam en 2003 todavía no se habían dado dos finales de GS consecutivas sin alguno de los tres grandes de la historia. Sinner y Medvedev se vieron las caras en Australia. Zverev y Alcaraz lo han hecho en Roland Garros. El fin de una era.