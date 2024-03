El motivo por el que Rafa Nadal renuncia a Indian Wells: David Ferrer reveló que tenía un problema

Este jueves debía ser un día feliz para todos los aficionados al tenis. Estaba previsto que Rafa Nadal debutase en el Masters 1.000 de Indian Wells y firmara, así, su regreso a las pistas desde que jugara en Brisbane. Pero el manacorí dio una malísima noticia a sus seguidores horas antes del partido que tenía previsto ante Milos Raonic: renuncia a jugar el torneo.

Nadal, que ya se quitó de en medio de los cuadros del Open de Australia y del ATP de Doha, se despidió de Indian Wells con un sincero mensaje: "Con gran tristeza tengo que retirarme de este increíble torneo", arrancó su 'carta' en la que dio la noticia. De esta manera, Rafa se despide de la pista dura y se agarra a la gira europea de tierra batida.

"Todo el mundo sabe lo mucho que amo este lugar y lo mucho que me gusta jugar aquí en Indian Wells. Esa es también una de las razones por las que vine muy temprano al desierto, para practicar e intentar prepararme. He estado trabajando duro y practicando y todos sabéis que hice un examen este fin de semana, pero no me encuentro listo para jugar al más alto nivel en un evento tan importante", explicó Nadal.

[Nadal y Alcaraz se dieron un homenaje en Las Vegas: los mejores puntos de "la leyenda y el prodigio"]

"No es una decisión fácil, es una decisión difícil de hecho, pero no puedo mentirme a mí mismo y mentir a los miles de fans. Voy a extrañaros a todos y estoy seguro de que el torneo será un gran éxito", concluyó el tenista español su comunicado. Sin Rafa en el cuadro, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz -los dos primeros cabezas de serie- se quedan como los grandes atractivos en el primer Masters 1.000 del año.

Muchos aficionados se hacen ahora la misma pregunta. ¿Qué le ha llevado a Rafa Nadal a retirarse de Indian Wells? El ganador de 22 de Grand Slam vuelve a hacer referencia a que no se siente "listo para jugar al más alto nivel". No era la noticia que se esperaba después de verle enfrentarse a Alcaraz en el Slam de Netflix que se celebró el pasado domingo en Las Vegas.

La revelación de Ferrer

Pero hubo un detalle que pasó desapercibido en aquella exhibición y que puede tener mucho que ver con los problemas que adolecen a Nadal para no sentirse competitivo. Se trata de un contratiempo que sufrió Rafa antes de viajar a Indian Wells, donde ya se entrenó algunos días para luego ir a Las Vegas.

Lo desveló David Ferrer, que hizo las veces de comentarista en la retransmisión en español del evento de Netflix. El capitán del equipo español de la Copa Davis informó durante el partido que Nadal había sufrido una contractura en la espalda.

Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, durante la exhibición en Las Vegas

En ese momento, apenas se dio relevancia a la información que soltó Ferrer y que se desconocía hasta entonces -ni tampoco se vio al tenista renqueante-. Ahora coge peso, ya que Nadal siempre ha asegurado que jugara cuando se encuentre al cien por cien y no arriesgará a sus 37 años. Con la gira de tierra ya en el horizonte y en el primer lugar de su lista de prioridades, Rafa no va a forzar y se retira de Indian Wells muy a su pesar.