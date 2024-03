Ancelotti defiende su inocencia y espera la decisión del juez: "La multa ya está pagada"

El 6 de marzo de 2024 no será un día que traiga buenos recuerdos a Carlo Ancelotti en el futuro. El Real Madrid se metió en cuartos de final de la Champions League, pero jugó con fuego. El primer error de la noche ante el Leipzig -que estuvo cerca de igualar la eliminatoria- fue el planteamiento del técnico italiano. Horas antes, al entrenador del equipo blanco, le llegaba una mala noticia.

La Fiscalía Provincial de Madrid solicitó este miércoles cuatro años y nueve meses de prisión para Ancelotti por supuestamente haber defraudado a Hacienda más de un millón de euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros). Al italiano se le imputa dos delitos contra la Hacienda Pública.

Los hechos tienen que ver con que, en ese periodo, a pesar de que Ancelotti afirmó que era residente en España a efectos fiscales y reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen que había cedido a otras entidades.

Ancelotti no se pronunció al respecto hasta que terminó el partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. "Esto es una vieja historia que empezó hace ocho años por una declaración de 2015. La Fiscalía piensa que soy residente en España y yo que no lo era. La multa ya está pagada y los abogados están buscando una solución", declaró el entrenador blanco ante los medios de comunicación.

Ancelotti, que está dispuesto a llegar hasta el final en este asunto, como hiciera Xabi Alonso en un caso parecido, defiende su inocencia: "Pienso que soy inocente y que no era residente. No me afecta en nada. Estoy tranquilo. El problema que tengo es que el equipo tiene que jugar mejor. A ver qué decide el juez", remató en su explicación del tema.

El análisis del partido

Tras el empate contra el Leipzig, Ancelotti siguió hablando, pero más allá de eso sólo quiso hablar del partido y de su equipo: "El partido es malo. Mal jugado, con poca intensidad, con preocupación... El aspecto psicológico ha condicionado mucho nuestro partido. Cuando tienes una ventaja no vas a tope", recalcó sobre la actuación del Madrid

"Hemos jugado contra un rival que tiene calidad, que ha jugado sin nada que perder y nosotros con el freno desde el principio hasta el final. Y hemos sufrido. Lo importante era llegar a cuartos de final y ahí estamos, pero obviamente tenemos que mejorar. A veces en una ronda de Champions esto puede pasar, nos pasó contra el Chelsea en casa hace dos años. Lo que pasa es que veces ese partido malo te deja fuera", añadió.

El técnico del Real Madrid ha decidido ir a juicio para defenderse de esta acusación de la Fiscalía. Pese a que piden cuatro años y nueve meses de prisión, el italiano está convencido de su inocencia, aunque ha consignado el dinero requerido, algo que implicaría una reducción de la pena si resulta culpable.