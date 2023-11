Djokovic se mantiene con vida en las ATP Finals tras ganar a Hurckaz: necesita esperar para clasificarse

Novak Djokovic sufrió más de lo esperado frente a Hubert Hurckaz para llevarse la victoria. El serbio necesitó de tres sets para alzar los brazos (7-6, 4-6, 6-1) para deshacerse de su oponente, que se estrenaba en esta edición tras sustituir a Stefanos Tsitsipas en el tercer partido de la fase de grupos de las ATP Finals.

El triunfo de Novak Djokovic no supone que el actual número uno del mundo esté clasificado para la siguiente. Pese a ser la segunda de su cuenta particular, la derrota sufrida frente a Jannik Sinner y el set perdido frente a Hubert Hurckaz ha provocado que su futuro esté completamente en el aire y no dependa de sí mismo.

Esto se debe a que su grupo se resolverá esta noche con la disputa del partido entre Holger Rune y su verdugo Jannik Sinner. De hecho, una victoria del tenista danés en dos sets le daría la clasificación instantánea junto a la del italiano, ya metido entre los cuatro mejores del torneo tras el resultado del Djokovic-Hurckaz.

