Djokovic todavía se la tenía guardada a Nadal y le lanza un dardo: "Yo sí trato de ser coherente"

Novak Djokovic es insaciable. El tenista serbio levantó este domingo su séptimo título en París-Bercy y el número 40 de Masters 1.000. Está ya a solo tres trofeos de los 100 en su carrera profesional y, a sus 36 años, no ve razón para no seguir aspirando todo. Quiere más.

Así de rotundo se mostraba tras ganar al búlgaro Dimitrov en la final de París-Bercy. Y eso que ya tiene registros históricos como el tenista con más Grand Slam (24), más semanas como número 1 (va a por las 400) o más Masters 1.000. "Voy por todos los posibles, todos los que pueda batir", decía sobre la motivación que tiene de seguir superándose.

Sobre esa obsesión que tiene por ganar, fue bastante claro: "Nunca he tenido problemas para decir eso. Y es por eso por lo que no le gusto a la gente. No pretendí como algunas personas... decir que no es mi objetivo, y luego comportarme de manera diferente... Siempre traté de ser coherente con lo que creo".

Estas palabras de Djokovic en París han traído cola. Principalmente porque parecía tener un destinatario por que su forma de expresarse. Su mensaje activó la maquinaria y muchos entendieron que podía ser una clara referencia a unas palabras recientes de Rafa Nadal sobre los éxitos del tenista serbio.

En una entrevista en Movistar+, Nadal veía detrás de los récords de Djokovic una obsesión que él nunca tuvo: "Para él sí hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Y a lo mejor por eso lo ha conseguido, ha llevado la ambición al máximo (tiene 24). Yo he sido ambicioso, pero con una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva, no estar frustrado, no cabrearme más de la cuenta en la pista cuando las cosas no iban bien", dijo.

Novak Djokovic se lleva la mano a la oreja en la final del Masters 1.000 de París.

La primera réplica de Djokovic

Lo cierto es que Djokovic ya respondió a Nadal con unas declaraciones en Sportal. Esto dijo a inicios de octubre: "No estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nadal de mí. Pero no voy a hablar mal de él y tampoco de Federer. El respeto que les tengo supera opiniones negativas que pueda tener de ellos".

Unas semanas después parece que Djokovic todavía se la tenía guardada a Nadal por sus palabras y se la devolvió. El serbio prácticamente tiene asegurado acabar el año como número 1 y apunta a un 2024 cargado de motivación.

