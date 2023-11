La lección 'en español' de Fernando Alonso y Checo Pérez: "Con el 95% de la parrilla hubiera chocado"

El Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 dejó uno de los momentos más memorables de la carrera de Fernando Alonso. El piloto asturiano se volvió a subir al podio, en tercera posición, tras ganar una apretada batalla contra Checo Pérez para la que hizo falta photo finish en la línea de meta.

La imagen dio la vuelta al mundo y Alonso, a sus 42 años, lo celebró como en los inicios de su carrera. No podía contenerse Fernando, más aún tras el drama de los abandonos en las últimas dos carreras. El piloto español volvió a elevar a lo más alto a Aston Martin, renovando la ilusión para las dos pruebas que quedan este año: Las Vegas y Abu Dabi.

Sobre el duelo que decidió el último cajón del podio, Pérez dejó un discurso cargado de deportividad y, principalmente, respeto por el piloto que le ganó la partida. El de Red Bull, que además en las últimas semanas, tuvo que soportar el rumor que le empujaba fuera de la escudería austriaca para hacer sitio a Alonso, se rindió al español.

"Ha sido una pelea de principio a fin porque Alonso es un piloto con el que se puede pelear. Con muy pocos de la categoría se pueden tener este tipo de batallas. Lo he disfrutado porque sé que con él es diferente y se pelea de forma legal", comentaba Checo Pérez sobre su emocionante batalla con Alonso.

Duelo de 'latinos' que captó toda la atención en los instantes del Gran Premio celebrado en Interlagos: "Con el 95% de la parrilla hubiera chocado, pero las batallas con Alonso te permiten hacer maniobras así", señaló Pérez. Fernando le ganó por 0,053 segundos después de un esfuerzo titánico también por parte del mexicano, que estuvo 15 vueltas con DRS metiendo el morro a Alonso.

Las palabras de Alonso

También habló tras la carrera el piloto de Aston Martin. Trató de negar que sintiera nervios durante la batalla: "Desde dentro lo veía mucho más fácil que la gente desde fuera, aunque se complicó un poco", dijo sobre la lucha con Pérez.

"Ha sido mi carrera más ajustada sin duda. Ha sido una carrera muy intensa, no hemos tenido tiempo para relajarnos. A Checo le he dicho que no me someta a esta presión porque ya no tengo edad, estoy mayor", bromeaba sobre lo que habló con el mexicano tras el tenso final de carrera.

🗣️ Fernando Alonso en #DAZN



Y sobre el mensaje de Pérez al resto de la parrilla, Alonso fue más recatado. "¿Con el resto no se podría haber visto esta batalla? Sabemos de alguno, sí", decía sonriente. Y así se despidió una carrera ya para el recuerdo en la carrera del bicampeón del mundo.

