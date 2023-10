Djokovic y Carlos Alcaraz pelean por el número 1 en París: estas son las opciones de cada uno

El pasado 20 de agosto, Novak Djokovic se vengó del triunfo de Carlos Alcaraz en Wimbledon logrando la victoria en una épica final del Masters de Cincinnati que se fue a las cuatro horas. Aquella victoria le dejó en bandeja el número 1, tanto del ranking ATP como del año (Race ATP), confirmándolo días después en un US Open que también acabaría ganando.

Luego del major neoyorquino, Djokovic se tomó un descanso. Renunció a la gira por Asia (incluido el Masters de Shanghái) y fijó su vuelta en París. Alcaraz sí viajó a China, pero acabó renunciando a jugar después en Basilea ante la carga de partidos acumulada. De tal modo, ambos regresan a las pistas en el mismo punto: el Masters 1.000 de París-Bercy.

El último masters del año, con el que se cerrará la temporada 2023 a expensas de las Finales, se juega la próxima semana. El torneo de pista dura, que además se juega en cubierto, pone el broche a un curso en el que Djokovic y Alcaraz se han ido pasando de uno a otro la corona y todo llega abierto para ver cuál de los dos acaba siendo finalmente el rey.

[Arabia Saudí, a punto de conquistar otro mercado en el deporte: su objetivo, un Masters 1000 de tenis]

La Race ATP se cierra en París-Bercy. Djokovic la lidera con 500 puntos de ventaja sobre Alcaraz (8.945 a 8.445). Eso le da una obvia ventaja para llegar a las ATP Finals de Turín, que se jugarán del 12 al 19 de noviembre, como primer cabeza de serie. A Carlitos no le queda otra que hacer un gran torneo para, por segundo año seguido, acabar la temporada al frente de la clasificación.

Además, llegar como líder de la Race a Turín supondría un impulso para él en la otra clasificación, la del ranking general de la ATP. El serbio le aventaja en 2.240 puntos, pero tiene muchos por defender en comparación a Alcaraz. Nole se juega 600 en París-Bercy tras ser finalista en la pasada edición, mientras que Carlitos, que se quedó en cuartos tras retirarse por lesión, solo 180. Djokovic también perderá el próximo 6 de noviembre los 1.500 puntos que ganó en las Finales del 2022.

Las opciones en París-Bercy

Por partes. La Race ATP se juega en base a 500 puntos, que obligan a Alcaraz a no fallar y que, además, a Djokovic no le salgan del todo las cosas. Para el murciano, lo mínimo que necesita es llegar a la final y por el camino se puede encontrar con rivales potentes como Cameron Norrie, Khachanov, Tsitsipas (o Zverev) y a Medvedev -su verdugo en el US Open- en unas potenciales semifinales.

Para que Alcaraz salga de París al frente de la Race ATP solo hay dos alternativas: que gane el torneo y Djokovic no llegue a jugar la final o que sea finalista, mientras que el serbio no alcance los cuartos de final. Al serbio le esperan por su lado del cuadro tenistas como Kecmanovic, Ben Shelton (o Davidovich), Holger Rune y Jannik Sinner.

A Turín a por el trono

Lo que tiene asegurado Djokovic es llegar a las Finales de Turín como número 1 del mundo según el ranking general de la ATP. La diferencia con Alcaraz, eso sí, podría reducirse casi al mínimo si el español le recorta ventaja en París, sumándole eso a los 1.500 puntos que pierde sí o sí respecto al año pasado.

Defender los 600 puntos de finalista o sumar 400 en caso de ganar el torneo en París supondría para Djokovic un impulso en sus garantías. Luego en Turín no le quedará otra que tratar de recuperar esos 1.500 puntos que se le van a descontar en una semana. Lo tiene de cara Nole, pero no se puede descuidar ante un Alcaraz con ganas de repetir con 20 años lo que ya hizo con 19: acabar el año como el mejor del mundo.

Sigue los temas que te interesan