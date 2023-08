El duro camino de Alcaraz en el US Open: Medvedev, Sinner y una hipotética final con Djokovic

US OPEN

Carlos Alcaraz ya sabe cuál es su camino si quiere volver a proclamarse campeón del US Open. No lo tendrá nada fácil el número uno del mundo, puesto que tendrá a alguno de los mejores jugadores del mundo en su cuadro. Y, como no podía ser de otra manera, Novak Djokovic le estará esperando en una hipotética final.

El actual líder de la ATP se ha convertido en una de las grandes estrellas y, por tanto, tiene el cartel de gran favorito, especialmente tras haberse impuesto en la última edición. No obstante, tendrá que pelear al máximo si quiere coronarse de nuevo en la Arthur Ashe.

'Carlitos' tiene un camino altamente complicado. El español se estrenará en el US Open contra el alemán Dominik Koepfer, quien ocupa el puesto 78 del ránking ATP. En segunda ronda tendría que vérselas con el ganador del partido entre el argentino Guido Pella y el estadounidense Lloyd Harris.

El posible camino de Alcaraz para ganar su segundo #USOpen pic.twitter.com/SDdigZnlaa — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

A partir de su tercer partido en Nueva York, si es que llega hasta él, podría vérselas con dos rivales de la talla de Dan Evans, Botic van de Zandschulp o Cameron Norrie, un conocido del español en los últimos partidos. Estos ya son jugadores de cierta entidad, por lo que tendría que ir subiendo su nivel sobre la pista.

A partir de los cuartos de final es donde la cosa comienza a complicarse de sobremanera en su parte del cuadro. En esas rondas finales empiezan a emerger algunos de los favoritos para hacerse con la victoria final. Jannik Sinner aparece como un oponente durísimo en el horizonte del tramo decisivo del US Open.

En la semifinal sí que tendría Alcaraz un cruce muy duro. Se vería supuestamente las caras con Daniil Medvedev. El ruso, que ya ganó la edición de 2021, se presenta como uno de los favoritos a pelear por el triunfo final en el US Open. Y a partir de ahí, emerge el máximo rival de 'Carlitos', Novak Djokovic.

The potential path for Novak to win a 4th #USOpen 🏆 pic.twitter.com/4xf7D08ONO — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

El serbio, campeón en tres ocasiones en Nueva York, busca su cuarta corona en suelo estadounidense tras perderse las dos últimas ediciones por motivo de la Covid-19. Ahora que ha podido volver a entrar al país, llega reforzado tras su triunfo en el Masters 1000 de Cincinnati frente a Alcaraz.

En su camino se tendrá que enfrentar a jugadores de la talla de Felix-Auger Aliassime, Stefanos Tsitsipas o Holger Rune. Es decir, Djokovic también tendrá que emplearse a fondo si quiere volver a coronarse como campeón. Además, 'Nole' cuenta con el aliciente de poder recuperar el número uno, una tarea mucho más sencilla puesto que no defiende puntos y solo podrá sumar.

