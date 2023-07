Cinco razones por las que Carlos Alcaraz puede ganar a Novak Djokovic la final de Wimbledon

Carlos Alcaraz jugará el domingo uno de los partidos más importantes de su carrera, algo que ha sido habitual en los últimos tiempos. Con solo 20 años, el español se medirá a Novak Djokovic (1-1 en el cara a cara) en la final de Wimbledon, el torneo más prestigioso e importante del deporte en el que ambos compiten. A pesar de que el serbio es el favorito, repasamos cinco razones por las que confiar en el triunfo del número uno del mundo.

La adaptación a la hierba

A diferencia de 2022, cuando no pudo jugar nada antes de Wimbledon por problemas en el codo, Alcaraz disputó esta temporada el torneo de Queen's, y lo ganó. Eso le permitió tres cosas.

Primero, adaptarse a la superficie y llegar con bagaje al tercer Grand Slam de la temporada; segundo, acumular una racha de victorias sobre hierba (que luego ha engordado en Wimbledon, disparándola hasta las 11 consecutivas); y tercero, creerse que podía hacerlo muy bien en césped, consecuencia de levantar el título en Queen's.

La presión es para Djokovic

Si en el partido que ambos jugaron en Roland Garros había dudas, esta vez no, está bien claro: el serbio es el gran favorito para volver a conquistar Wimbledon. Nole, que no pierde en la central del All England Tennis Club desde 2013 (entonces cayó ante Andy Murray), ha ganado siete de las ocho finales que ha disputado en el torneo, un porcentaje de éxito espectacular.

Novak Djokovic, tras meterse en la final de Wimbledon 2023 Reuters

El número dos, con más del 86% de victorias sobre hierba en su carrera, se juega muchísimo el domingo: empatar los ocho títulos de Roger Federer en Wimbledon, abrir más brecha con Rafael Nadal en número de títulos grandes (23 a 22 ahora mismo) y recuperar el número uno mundial, que le arrebataría a Alcaraz.

De menos a más

El español ha sido sorteando rivales de primer nivel para meterse en la final, incluyendo tres últimos de la máxima exigencia: Matteo Berrettini, finalista en Wimbledon en 2021 y uno de los pocos especialistas que quedan sobre hierba, Holger Rune, con el que el español se va a jugar los trozos del pastel durante los próximos años, y Daniil Medvedev, siempre una piedra.

El nivel que exhibió el número uno ante el ruso en semifinales, haciendo lo que quiso con su rival para exhibirse rumbo a la final, le pone las cosas difíciles a Djokovic: si el serbio vio un poquito del encuentro, seguro que no le hizo mucha gracia lo que ocurrió en el duelo entre Alcaraz y Medvedev.

Alcaraz aprende rápido

Y es algo que ha demostrado en repetidas ocasiones durante su corta carrera. No hay duda que el español sacó conclusiones de lo que le ocurrió en las semifinales de Roland Garros con Djokovic, donde jugó acalambrado el tercer y cuarto set como consecuencia de los nervios, como él mismo reconoció luego ante los periodistas.

Carlos Alcaraz, en Wimbledon 2023 Reuters

Lejos de repetirse, seguro que lo sucedió en París espoleará a Carlos Alcaraz para abrazarse a su mejor versión el domingo cuando salte a competir por el título a la central de Wimbledon ante 'Nole'.

Ya ha ganado a Djokovic

No es una barrera que el español deba derribar por primera vez. El cara a cara entre ambos está empatado (1-1) después de que Alcaraz se impusiera al serbio en el primer enfrentamiento de la rivalidad, que tuvo lugar en semifinales del Mutua Madrid Open 2022. Que el murciano ya sepa lo que significa tumbar al campeón de 23 grandes es un plus cuando arranque el partido decisivo en Wimbledon dentro de dos días.

