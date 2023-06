Carlos Alcaraz: "En hierba es más complicado, tengo menos posibilidades de ganar a Djokovic"

Carlos Alcaraz ya se encuentra en plena preparación para llegar a Wimbledon con las mejores de las sensaciones. El número uno del mundo ha desembarcado en Londres para disputar uno de los torneos más icónicos del circuito como es Queen's. Ese será su último test antes de afrontar el tercer Grand Slam de la temporada.

A punto de estrenarse en la hierba londinense, el de El Palmar ha querido reflexionar sobre su última derrota, la sufrida en las semifinales de Roland Garros frente a Novak Djokovic. Un partido marcado por los calambres que le hicieron decir adiós antes de lo previsto y sin ser capaz de disputar los últimos sets frente al serbio.

El español ha reconocido que le ha dado muchas vueltas al partido de Roland Garros y asegura que ha querido extraer cosas más positivas. Además, se ha mostrado ilusionado con su llegada a Londres, donde preparará a fondo Wimbledon para conseguir un resultado que le permita dejar atrás esa derrota sufrida en la arcilla parisina.

"He pensado en el partido contra Novak, lo que pasó, intentando sacar cosas positivas y aprender, pero un par de días después de eso hay que pasar página y pensar en la gira de hierba. Fue solo mi segunda semifinal de Grand Slam. Nunca es fácil jugar con Novak. La próxima vez va a ser diferente. Lidiaré con la presión y los nervios mejor. He aprendido mucho de ese partido", explica Alcaraz sobre lo vivido en las últimas semanas.

"Sé que estoy a un buen nivel físicamente. Hay gente que cree que lo que me pasó contra Novak fue una lesión y yo no lo tomo así; fueron rampas. Es muy normal en los jugadores, todos han pasado calambres alguna vez. A los dos días estaba ya perfecto. Este último año sí que he tenido algunas lesiones más que otras veces. Pero sé de la capacidad que tengo que mejorar, pero físicamente creo que estamos haciendo un buen trabajo", añade el número uno del mundo.

Gira de hierba

Tras vivir un comienzo de temporada marcado por la pista rápida y la tierra batida, llega el momento de afrontar la llegada de la gira de hierba. Por este motivo, ya está instalado en Londres, donde tendrá su sede de operaciones durante el próximo mes.

'Carlitos' ha querido mandar un serio mensaje a todos aquellos que ponen en duda su capacidad en esta superficie, especialmente a Nick Kyrgios tras sus palabras. "Yo siempre he dicho que yo pienso que puedo ganar en cada torneo al que voy", sentenció.

Carlos Alcaraz realiza un revés en un entrenamiento previo a Queens. EFE

Aún así, no dudó en reconocer todas las dificultades que le suponen a él afrontar los torneos de hierba, explicando que no son los que más le favorecen. No obstante, Alcaraz se muestra cauto ante de lanzar las campanas al vuelo sobre una posible victoria en Wimbledon.

"En hierba es cierto que es más complicado. Igual no tengo tanta experiencia y en los partidos que he jugado me ha costado un poquito. Djokovic junto con Federer son de lo mejor que ha pisado una pista de hierba, así que va a ser complicado. Kyrgios ya hizo una final de Wimbledon, tiene un juego muy bueno aquí. No voy a decir que no estoy capacitado de ganarle a Djokovic, pero en esta superficie tengo menos posibilidades"

