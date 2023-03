Marcelo Ríos: "Federer y Djokovic no son tenistas entretenidos, Kyrgios llena pistas y da espectáculo"

En el tenis masculino siempre ha existido una gran duda. Saber quién es el mejor de la historia. Para muchos, ese puesto le corresponde al tenista que seguramente haya exhibido más elegancia y técnica individual sobre una pista. Ese sería Roger Federer. Sin embargo, para otros, el hecho de que Nadal y Djokovic hayan superado sus Grand Slam les convierte en merecedores de ese rango.

El español y el serbio comparten ahora mismo la primera posición en esa carrera de éxitos al sumar cada uno 22 'Grandes'. A priori, la lógica invita a pensar que 'Nole' terminará con más títulos Rafa al ser un año menor y tener un físico mucho menos castigado. Mientras la retirada de Nadal parece cercana, la del balcánico no asoma en el horizonte. Sin embargo, mientras el balear pueda acudir a Roland Garros, habrá que confiar en que siga sumando entorchados sin parar.

Sin embargo, los hay más aventurados como Marcelo Ríos, quien ha atacado recientemente a dos de los integrantes de ese famoso 'Big Three'. Concretamente, ha disparado a Federer y a Djokovic, a quienes no considera tenistas entretenidos. Sin embargo, en esa clasificación no se queda con Nadal, sino que recuerda a jugadores más excéntricos como Nick Kyrgios o Fabio Fognini.

Para el chileno, ellos sí llenan las pistas con sus show y Roger y 'Nole' lo hacen. Unas palabras lanzadas en una entrevista para ESPN y que recogidas por el medio Clay Magazine. Ríos venía de jugar una exhibición con Alex Corretja en su país y no dudó en seguir dando golpes a dos de las mayores leyendas del deporte.

"Para mí Federer no es un tenista que veas y digas '¡qué entretenido!' Me gusta la forma en la que juega porque es un chico con una facilidad increíble, muy inteligente en la pista y muy bueno. Pero no es un Kyrgios o un Fognini al que veas y de quien esperas que monte un escándalo. Eso es más entretenido. Tampoco encuentro a Djokovic como un tenista entretenido sobre la pista".

Kyrgios, durante las ATP Finals. REUTERS

Marcelo Ríos, que llegó a ser número uno del mundo, asegura que el tenis moderno no le atrae: "Ya no disfruto tanto del tenis, no lo considero tan entretenido como antes. Siempre ha tenido límites. Si insultas, multa. Si tiras la raqueta, multa. En las ruedas de prensa no podías hablar mal de nadie. El tenis se ha vuelto aburrido, es como ir a ver cricket hasta que ves a alguien como Kyrgios, que llena las pistas y es un espectáculo. Yo era alguien que llamaba la atención tirando raquetas y eso a la gente le entretenía".

Repaso a su carrera

Para el chileno, los buenos son los que montan circo y no los que ganan partidos y torneos empalmando exhibición con exhibición. Preguntado por si le quedó la espinita de no haber ganado nunca un 'Grande', asegura que él prefería ser número uno como terminó consiguiendo.

"Siento todo lo que hice, no me arrepiento de nada. No haber ganado un Grand Slam no me quita el sueño. Si no lo gané será por algo. No me pregunto si pude hacer algo más. Creo que haber sido número uno del mundo tiene más mérito que ganar un Grand Slam. Con haber sido número uno siendo chileno me doy por satisfecho. Creo que en Chile la gente no valora a los ídolos y tiene envidia de la gente a la que le va bien".

