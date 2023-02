Carlos Alcaraz: "Fue duro ver a Djokovic quitarme el número 1, recuperarlo lo antes posible es mi meta"

Los problemas físicos le pasaron factura al final de la pasada temporada y también en el inicio de la presente. De hecho, no pudo estar por lesión en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, y por eso perdió el número 1 del ranking que tanto le había costado alcanzar.

Sin embargo, lejos de desmoralizarse y de verlo todo negro, Carlos Alcaraz trabajó duro para recuperarse y ahora está de vuelta a los circuitos en el ATP de Buenos Aires. Antes de su regreso a las pistas, el español ofreció una entrevista para Urbana Play en la que confesó que le ha dolido perder su condición de mejor tenista del mundo, pero que no se va a lamentar excesivamente por ello y se va a poner manos a la obra para recuperar el número 1 lo antes posible.

Reconoció que el nivel actual de Novak Djokovic, el mostrado en el Abierto de Australia, es extremadamente alto y evitó pronunciarse sobre la pregunta de quién es el mejor jugador de todos los tiempos.

A por el número 1

Carlos Alcaraz tuvo que ver el Abierto de Australia por televisión por culpa de su lesión. Sabía que podía perder el número 1 si Novak Djokovic triunfaba, y al final así fue, así que el serbio le arrebató esa posición de privilegio. "Fue duro la verdad perderme Australia, era un torneo muy importante para mí en el que podía sumar puntos, y obviamente es un Grand Slam, donde quería ir a ganarlo", confirmó.

El murciano era consciente de que no iba a aguantar eternamente en el número 1 del ranking: "Tenía claro que el primer puesto me lo iban a quitar tarde o temprano, sabía que iba a ser difícil mantenerlo todo el tiempo. Ahora el objetivo es recuperarlo lo antes posible. Llevo tiempo sin competir, y lo que quiero es regresar a la pista ya", aseveró.

[Carlos Alcaraz y su devoción por Roger Federer: "Es el Leo Messi del tenis, yo amaba su juego"]

Alcaraz alucinó con la manera de jugar de Novak Djokovic en el Abierto de Australia, un juego que le sirvió para ganar una vez más en Melbourne: "Vi la final, y el nivel de Djokovic estaba muy muy alto, era muy complicado vencerle. También vi muchos otros partidos, pero en España era de madrugada y cuando me despertaba estaban terminando, así que no pude ver mucho".

Sobre su recuperación, y también en cada partido, una de las claves siempre es su fortaleza mental: "En la pista pienso bastante sobre la frase que me dijo mi abuelo: 'Cabeza, corazón y cojones'. Un partido es largo y me vienen muchos pensamientos negativos que intento borrar centrándome en la parte positiva. Me digo: 'Vamos, que tú puedes'. Cuando pierdo la confianza es difícil recuperarla, pero al final no hay misterio. A base de entrenamientos de constancia, todo se recupera y así puedo llegar a mi mejor versión", completó.

Sigue los temas que te interesan