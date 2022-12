Taylor Fritz reflexiona sobre la homosexualidad en el tenis: "Debería haber algún gay en el Top-100"

El estadounidense Taylor Fritz ha sido una de las grandes revelaciones del panorama tenístico en 2022. Pese a convivir con enormes estrellas emergentes como Carlos Alcaraz o Holger Rune, ha tenido su cuota de protagonismo tras ganar el Masters 1000 de Indian Wells. La novena raqueta del mundo ha pronunciado unas palabras que han adquirido protagonismo.

El nacido en El Rancho de Santa Fe se ha pronunciado sobre uno de los temas tabús en casi cualquier deporte, la homosexualidad. El estadounidense ha hablado abiertamente sobre ella y ha dado varias pinceladas de lo que ocurre en la ATP. "No estoy seguro de si hay tenistas homosexuales entre los 100 mejores. Estadísticamente hablando debería haberlo", apuntó.

Eso sí, Fritz se ha mostrado completamente abierto a que cualquier tenista dé un paso adelante y lo diga abiertamente. "Quizá la gente cree que de puertas para adentro lo sabemos. Estadísticamente hablando deberían haber. Estadísticamente, pero no que yo sepa. Creo que es extraño porque siento que un tenista homosexual sería aceptado", explicó en una entrevista en ClayTennis.

"Mis amigos y yo y otros jugadores del circuito no tendríamos ningún problema con ello, sería algo normal y lo aceptaríamos. No sé decir por qué nadie ha reconocido que es gay. En cualquier momento sería una gran noticia pero quizá la gente no quiera ser el centro de atención o distraerse por estar en el primer plano", recalcó sobre ello.

Explicación sobre Nadal

Uno de los partidos más heroicos que se recuerdan en este 2022 es el de Rafa Nadal y el propio Taylor Fritz. Ambos coincidieron en los cuartos de final de Wimbledon y en un agónico encuentro, el español superó al estadounidense a pesar de su lesión y dejó una de las imágenes más icónicas.

El del Rancho de Santa Fe quiso explicar lo sucedido, ya que el triunfo de Nadal le señaló como perdedor tras caer frente a un jugador muy mermado físicamente. "Sentí que Rafa estaba jugando normal desde el fondo, con su derecha, su revés, y también su movilidad. Hubo unos juegos que parecían diferentes, pero en el cuarto y quinto set recuperó bolas que otros no recuperarían. Su mayor diferencia fue con el saque", declaró el número 9 del mundo.

"¿Perdí contra un jugador lesionado? La gente no conoce el tenis como lo vivimos desde dentro y creen que Rafa tiraba reveses cortados por su lesión abdominal. En todos los partidos que ha jugado contra mí Rafa usa reveses cortados. Es su estrategia y es inteligente", agregó el mejor tenista estadounidense de la actualidad.

Además, también quiso recalcar la importancia de Rafa Nadal y Novak Djokovic en el circuito, aunque señaló que ambos no están a su máximo nivel y eso da la oportunidad a que se abra el elenco de favoritos.

"No sentiré alivio cuando se retiren Nadal y Djokovic, pero creo que, tal y como están las cosas ahora, los Grand Slam son mucho más ganables que antes, creo que ganar esos títulos no es tan difícil. Se está abriendo la puerta poco a poco", reflexionó Fritz sobre dos de los mejores tenistas de la historia.

