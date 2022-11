Fernando Verdasco acepta dos meses de sanción por infringir el código antidopaje

El tenista español Fernando Verdasco ha aceptado una sanción de dos meses por una infracción involuntaria contra la normativa antidopaje, al olvidar renovar el justificante para consumir una sustancia prohibida, metilfedinato, que le fue recetada para tratar un trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

Según informó este miércoles la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), la sustancia apareció en la orina de Verdasco en un control al que fue sometido en febrero en el ATP Challenger de Río de Janeiro (Brasil).

"El jugador admitió la infracción de las normas antidopaje y explicó que se le había diagnosticado TDAH y que había utilizado legítimamente metilfenidato, como medicación prescrita para tratar la afección, de acuerdo con una Autorización de Uso Terapéutico (TUE)", indicó la Agencia.

Pero Verdasco, de 38 años, olvidó renovar la TUE cuando expiró. De hecho, desde entonces la Agencia Mundial Antidopaje y la ITIA se la volvieron a renovar sin objeciones, tras hacer las comprobaciones necesarias.

La ITIA "acepta que el jugador no tenía intención de hacer trampas, que su infracción fue inadvertida y no intencionada y que no tiene ninguna culpa o negligencia significativa por ello", indicó el organismo que vela por la limpieza del tenis.

En esas circunstancias, la sanción que sería aplicable por consumo de sustancias dopantes se reduce de dos años a dos meses.

El periodo de inhabilitación comenzó en la fecha de la suspensión provisional voluntaria del jugador y concluirá el 8 de enero de 2023.

El metilfenidato es un psicoestimulante aprobado para el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad

