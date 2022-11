Lo que a Nadal le espera en las ATP Finals: un grupo con morbo, un récord que se resiste y el nº1

Las ATP Finals, o la Copa de Maestros para los más románticos, ya está aquí. El broche de oro a la temporada de tenis se empieza a poner este domingo con el arranque de la competición. Empiezan jugando los del Grupo Verde, en el que se encuentra un Rafa Nadal que debuta contra Taylor Fritz (21:00 horas).

Nadal es el único español en las ATP Finals, pues recordemos que Carlos Alcaraz sufrió una lesión abdominal en el Masters 1.000 de París-Bercy que puso fin a su temporada. El murciano no podrá defender en la pista su número 1, que se le podrá escapar si Rafa o Stefanos Tsitsipas lo bordan en Turín.

Pero Nadal se ha hartado a decir que lo de liderar la clasificación no está entre sus objetivos. Sí está seguir sumando Grand Slams -el de Australia será el siguiente, en enero- y conquistar aquellos títulos importantes que le quedan en su trayectoria. Este es uno de ello y ganarlo vendría acompañado de un récord.

[La Fábrica del Tenis Español: Entramos en las Tres Academias Que Moldean a los Número 1 del Mundo Como Alcaraz]

Es la decimoséptima vez que Nadal se ha clasificado para el torneo de maestros. Siempre se le ha resistido porque, como él mismo ha reconocido estos días, muchas veces no ha llegado en buenas condiciones a este tramo final de temporada tan exigente. Tras caer en su estreno en París era pesimista, pero su discurso ha cambiado.

"Si no pensara que tengo opciones de luchar por lo que he venido, no estaría aquí", confesó este viernes. "Estoy contento porque he podido entrenar y vengo con la ilusión de hacerlo bien. Estoy jugando bien. Es mejor llegar con confianza y victorias porque aquí no hay margen de error jugando contra los mejores", explicó.

Igualar a Agassi

No es el tipo de torneo cuyas condiciones beneficien al de Manacor, que sufre en pista cubierta, pero buscará añadir a su palmarés el gran torneo que le falta y sumarse así al selecto grupo de tenistas que lo han logrado en la historia, en el que se encuentran los españoles Manolo Orantes y Álex Corretja.

Roger Federer se clasificó 18 veces y ganó seis títulos, un registro que quiere igualar en esta edición Novak Djokovic. A Nadal se le resiste este torneo. De las 17 veces anteriores de Rafa en siete no jugó, en cuatro cayó en grupos, en otras cuatro se quedó en semifinales y dos veces (2010 y 2013) perdió la final.

Señoras y señores… aquí están los candidatos al



Turín, Italia#NittoATPFinals pic.twitter.com/b6cFR4f2rP — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) November 11, 2022

Pero si Nadal gana lograría un registro que a lo largo de la historia solo ha conseguido otro tenista, que no es ninguno de sus dos grandes rivales -Roger y Nole-. Rafa igualaría a Andre Agassi ganando los cuatro Grand Slams, la Copa Davis, el oro olímpico en singles y la Copa de Maestros.

Por si eso no fuera suficiente motivación, Nadal encara el reto rodeado de todo su equipo profesional, liderado por su entrenador Carlos Moyá, y arropado por su familia, incluido su hijo, que nació en octubre. Estará también en Turín su tío Toni Nadal, aunque acompañando al canadiense Félix Auger-Aliassime.

Encerrona 'familiar'

El Grupo Rojo es el de la muerte. Allí compiten Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Djokovic. Nadal tuvo suerte, pero el suyo es un grupo con morbo. Además de medirse a Aliassime, el pupilo de su tío, también se enfrentará a Casper Ruud, alumno de la Rafa Nadal Academy. El estadounidense Fritz cierra la terna.

En el cara a cara gana a los tres y suma, al menos, un triunfo contra cada uno en 2022: 2-0 contra Aliassime, al que venció en 1/4 de final del último Roland Garros; 1-0 contra Ruud, su rival en la última final de Roland Garros; y 2-1 contra Fritz, quien le venció este año en la final de Indian Wells y luego Rafa se vengó aun estando lesionado en Wimbledon.

Cacería a Alcaraz

No estarán los ocho mejores del año por la ausencia del más principal de todos, el número 1. La baja de Alcaraz abre la puerta a que el 2022 lo acabe otro sentando en su trono. Como decíamos, Nadal y Tsitsipas son los únicos aspirantes tras la actualización del ranking ATP tras París-Bercy.

El de El Palmar liderar la lista con 6.820 puntos, que son justamente 1.000 más de los que suma Nadal y 1.470 más de los que tiene Tsitsipas, los dos únicos jugadores que le pueden arrebatar el número 1 en el último torneo que otorga puntos en este 2022.

Rafael Nadal, con el trofeo de número 1 de la ATP en 2017 EFE

En las ATP Finals, el vencedor podría sumar hasta 1.500 puntos si conquista el título invicto, es decir, ganando los tres partidos de la fase de grupos -cada victoria en ella vale 200 puntos- y también imponiéndose en las semifinales -400- y en la final -500 más-.

Eso es lo que tendría que hacer Tsitsipas para desbancar a Alcaraz, mientras que Nadal debería conquistar el título, aunque perdiera algún partido en la fase inicial. Si Nadal gana sus tres partidos de la fase de grupos y su semifinal, pero pierde la final, empataría a 6.820 puntos con Alcaraz y ambos compartirían el número 1. Las cartas están sobre la mesa.

Sigue los temas que te interesan