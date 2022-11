Paco Gento y la saga de los Llorente, galardonados en los Premios Ciudad de la Raqueta y María de Villota

La Ciudad de la Raqueta brilló con luz propia este martes 8 de noviembre de 2022 con la celebración de la gala de los reconocimientos que llevan el mismo nombre que el club, así como la entrega de los Premios María de Villota. Entre los premiados estaban la figura de Paco Gento In Memoriam y la saga de la familia Llorente, la selección femenina de waterpolo, Matías Prats, José Luis Arilla, Martín de la Puente, Dani Caverzaschi, el Estudiantes o Julio Alegría.

Hace solo seis meses el mismo lugar se iluminó para la gala de los premios correspondiente al año 2021, la cual acumuló cierto retraso por los efectos que la pandemia de la Covid-19 había provocado en las galas de años anteriores. A partir de ahora se recupera el ritmo habitual y para el acto de este martes también hubo glamour entre los asistentes con representantes del mundo de la política, el deporte y la empresas.

En dicha celebración también lucieron la compañía Quirón Salud en la categoría de Empresa Deportiva y el Programa Creamos Oportunidades de la Fundación Mahou San Miguel en el apartado de Solidaridad. La XI edición de los Premios Ciudad de la Raqueta y la IX ediciónedición de los Premios María de Villota contó con la presencia de grandes campeones de diferentes modalidades y deportes.

Reconocimiento a los Gento-Llorente

Los nombres que más resaltaron fueron los de Paco Gento, que recibía el premio In Memoriam, y la familia Gento-Llorente, quienes vieron destacada su trayectoria deportiva en dicho acto. Los Premios María de Villota quisieron destacar a esta saga de deportistas como un ejemplo único a nivel mundial de familia dedicada al deporte de élite en diferentes generaciones. Francisco Gento falleció el pasado mes de enero siendo Presidente de Honor del Real Madrid y el único futbolista de la historia capaz de ganar 6 Copas de Europa.

Gento es el inicio de una saga familiar simplemente extraordinaria de deportistas de élite que está formada por sus hermanos Julio y Antonio Gento, que jugaron en los años cincuenta en el Real Madrid además de otros clubes de Primera División; sus sobrinos Julio y Paco Llorente, que vistieron las camisetas de Real Madrid, Atlético de Madrid y Tenerife entre otros clubes, y su sobrino nieto Marcos Llorente, actual jugador del Atlético de Madrid y de la selección española de fútbol y que pasó por las filas del club blanco.



La saga la completan sus sobrinos José Luis Llorente, más conocido como 'Joe' Llorente, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles con la selección española y que vistió la camiseta de numerosos equipos de la ACB como el Real Madrid, con el que ganó una Copa de Europa, Cajamadrid o Andorra, y Antonio 'Toñín' Llorente, que también jugó en el Real Madrid, después de una extensa trayectoria en la ACB. Por último, están Sergio, actual jugador del Bruselas Basketball y Juan Llorente, que jugó en ACB con Estudiantes, completando una saga sin parangón en el deporte mundial.



El Premio Trayectoria Deportiva fue entregado por otra leyenda del Real Madrid como Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales del club: "Es muy importante tener muy presente el pasado. Ellos abrieron el camino. Paco Gento lo hizo en el Real Madrid y en el fútbol. El club se sostiene por unos valores fundamentales y él fue uno de esos primeros valedores. Las siguientes generaciones siempre hemos intentado preservarlos. Para nosotros es uno de nuestros grandes símbolos, un gigante de nuestra historia. El único jugador que ha ganado 6 Copas de Europa y hasta hace muy poco fue nuestro Presidente de Honor".

La familia Llorente-Gento y la viuda de Paco Gento, Mari Luz Real, reciben el premio María de Villota junto a Emilio Butragueño y Emilio de Villota Laura Mateo / El Español

Además de hablar sobre Paco Gento, Emilio también mostró sus impresiones sobre la familia Llorente-Gento: "La familia Llorente es un ejemplo instalado en la élite. Toda la familia han sido gente noble, competitivos y trabajadores. El deporte transmite valores y ellos los personifican extraordinariamente. Estoy feliz de estar aquí con ellos

Para recoger el premio asistieron una gran parte de la familia Gento-Llorente con la viuda de Paco, Mari Luz Real, a la cabeza: "Después de tantos años de demostraciones de cariño quería daros las gracias a todos en nombre de Paco aunque ya no esté con nosotros". Por su parte, completó el emotivo discurso José Luis Llorente.

'Joe' comenzó haciendo un recuerdo para María de Villota: "María fue una deportista soberbia con el ímpetu de descubrir, algo que es básico para las personas. Pisó terrenos que nadie había pisado y llegó a límites que no se habían conocido. Y lo hizo con un alma muy pura. Nos dejó grandes vivencias que ahora se recogen en un libro y con ellas, estas con María".

Y prosiguió hablando sobre su gran familia: "Paco Gento fue un genio. Por los títulos que ganó y porque lo decían todos sus compañeros. Pero también sus rivales. De Paco venimos todos. Por él nació el fenómeno fan en los años 40. El Real Madrid está en mis venas y así fueron surgiendo los Llorente, de generación en generación, siempre con el ejemplo de Paco muy presente. Hay que seguir recordando a nuestros referentes aunque ya no estén con nosotros".

El otro Premio María de Villota, en este caso en categoría de Hazaña Deportiva, fue para la selección española femenina de waterpolo. Las chicas de Miki Oca se han proclamado campeonas de Europa este mismo verano y han completado el ciclo más exitoso de una selección española femenina, en el cual figuran dos medallas de Plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Tokio 2020, una medalla de oro en el Mundial de 2013, dos platas mundialistas firmadas en 2017 y 2019 y tres campeonatos de Europa en 2014, 2020 y 2022. Su último éxito ha sido conseguir otro hito como vencer en la Liga Mundial.

El premio fue entregado por Koki Martí, CEO de la Ciudad de la Raqueta: "Estamos muy satisfechos por todo lo que han conseguido, por un dominio tan sostenido en el tiempo y con un seleccionador leyenda como es Miki Oca. Este domingo han ganado la Liga Mundial y por eso se justifica aún más este premio. No pueden estar aquí porque mañana compiten, pero estamos muy contentos de darles este reconocimiento".

Las jugadoras del equipo no pudieron asistir a la gala, pero sí estuvo el seleccionador, Miki Oca, quien agradeció el premio: "Es un honor para mí y para el equipo estar aquí. Dar las gracias por este premio, estamos muy honrados por este reconocimiento".

Prats y Arilla, leyendas y pioneros

Siguiendo con los Premios Ciudad de la Raqueta en su XI edición, uno de los galardonados, concretamente en la categoría de Comunicación, fue Matías Prats. El reconocido informador fue elevado a la figura de leyenda del periodismo deportivo en España. Sin embargo, no pudo acudir a la gala por el fallecimiento de su madre Doña Emilia. No obstante, recogió el premio su hijo, Matías Prats Chacón.

El premio fue entregado por Virginia Ruano: "Matías empieza con baloncesto y tenis. Es un orgullo que empezara con nuestro deporte y poder ahora entregarle este premio". Su hijo, también periodista de reconocido prestigio, agradeció este galardón: "No ha podido venir porque ha fallecido Doña Emilia, su madre y mi abuela, que ha fallecido feliz a los 102 años. Mi padre es la leyenda y su gran pasión era el tenis. Su pasión es la pelota, era un tenista frustrado y un gran narrador de tenis. Pudo pelotear con Santana, con Arilla y contar la primera gran victoria de una mujer española en Roland Garros".

Por su parte, el premio en el apartado de Trayectoria Tenis ha reconocido la figura de José Luis Arilla, piedra angular junto a Manolo Santana, Andrés Gimeno o Manolo Orantes de la primera edad de oro del tenis español. El premio fue entregado Juan Luis Rascón, presiente de la Federación de Tenis de Madrid: "José Luis Arilla es historia viva de nuestro deporte. Gracias a estos pioneros entendemos el momento que vivimos ahora. Tuvieron hazañas en los años 60 que ayudaron a acercar este deporte. Para mí es un reconocimiento merecido porque ellos marcaron un camino para los que han venido después. Son parte viva de lo importante que hoy tenemos".

José Luis Arilla, galardonado en los Premios Ciudad de la Raqueta, junto a Juan Luis Rascón Laura Mateo / El Español

Arilla, que dejó el discurso más emotivo de la noche por todas sus anécdotas, agradeció este reconocimiento: "Quiero agradecer al jurado este premio. Quiero compartirlo con todos los compañeros que tuve y que algunos nos han dejado. Juan Manuel Couder, Manolo Santana, Andrés Gimeno, mi hermano Alberto, Juan Gisbert. Hemos competido por todo el mundo contra potencias como la Unión Soviética o Estados Unidos cuando incluso no había televisión porque al principio solo se ofrecían por radio".

"Gracias a esto se empezaron a crear escuelas y a solicitar monitores para promocionar el tenis. Quiero celebrar la enorme trayectoria que hemos creado hasta estos últimos años con figuras como Rafa Nadal o Carlitos Alcaraz. Ellos ahora pasean el nombre de España por el mundo siendo los mejores atletas". El premio se cerró con un emotivo vídeo de Alex Corretja, que no pudo estar en la gala, en reconocimiento el premiado.

El Premio Especial Ciudad de la Raqueta fue recibido por Martín de la Puente y Dani Caverzaschi, cuyo mérito está en haberse convertido en los principales protagonistas del impulso que el tenis en silla de ruedas en España en los últimos años. Martín viene de ser ganador del cuadro de dobles del US Open y de colocarse número uno del mundo.



Martín de la Puente se mostró muy agradecido: "Muchas gracias al jurado. Muchas gracias a Koki por vuestro trabajo para el tenis en silla. Cada vez hay más torneos en España para crecer como deportistas y como personas. El reto es llevar el deporte paralímpico lo más lejos. Ahora termino el año como número uno del mundo me hace muy feliz ver nuestro crecimiento. Estamos muy motivados para seguir con este rendimiento".

Dani Caverzaschi también se mostró feliz de compartir premio con un rival y amigo como Martín recordando una bonita anécdota: "Quiero contar una historia. Hace tres semanas me llamó Koki para darnos el premio, para dar a conocer el tenis en silla y nuestra trayectoria. Quiero aprovechar este foro para contar cómo fue. Yo era un niño que estaba en Reino Unido estudiando la carrera y jugando al tenis. Tenía la duda de si dedicarme al tenis profesional porque tenía una oferta para trabajar en finanzas. Esto lo conté en una entrevista, pero Koki se enteró de que el número uno de España en aquel momento estaba cerca de dejarlo por falta de apoyos. Él me ayudó a llegar a Río 2016 y gracias a eso estoy donde estoy. Estoy muy contento de recibir este premio con un rival y un amigo".

Por otro lado, también recibió su galardón la organización de la San Silvestre Vallecana en la categoría de Evento Deportivo. La tradicional prueba con la que se cierra el año en Madrid en la tarde noche del 31 de diciembre nació con tan solo 57 corredores en 1964. Ahora es la carrera más popular de cuantas se disputan en toda España. Solo en la última edición hubo más de 40.000 deportistas que tomaron la salida en una prueba que cuenta también con una carrera internacional de altísimo nivel, ganada por una estrella como Mohamed Katir en el año 2021.



El premio fue recogido por el creador de la mítica carrera Antonio Sabugueiro: "No pensaba que este acto fuera tan emocionante. Pero me encuentro con la situación de que tengo que confesar que he recorrido muchos deportes y nunca he encontrado unas instalaciones como las de la Ciudad de la Raqueta. Gracias por el premio y el cariño".

Antonio Sabugueiro, fundador de la San Silvestre Vallecana, galardonado en la Ciudad de la Raqueta Laura Mateo / El Español

El palmarés de la presente edición de los Premios Ciudad de la Raqueta, que va por su undécima entrega, lo completan el Club Baloncesto Estudiantes, que cumple este curso su 75 aniversario desde su fundación en el año 1948, y Julio Alegría, que recibe el premio Trayectoria Pádel.

Este último premio fue entregado por los múltiples campeones de España y leyendas del pádel Javier Arenzana y Juan Fontán: "Julio Alegría es un personaje muy especial para el pádel. Si el pádel ha llegado a donde está es gracias a personas como él. Se enamoró de este deporte y le ha dedicado tiempo, vida, viajes y dinero. Y siempre se rodeó de grandes personas como Fali Silvela. Es una gran persona, muy importante en este mundo. Cuando íbamos a jugar torneos muchas veces incluso nos ofrecía su casa para quedarnos a dormir. Siempre nos acogía".

Julio Alegría, que hizo honor a su apellido con un discurso repleto de humor y sabiduría, se emocionó al obtener su galardón: "El viernes cumplo 80 años y este es el mejor regalo que podría haber tenido. He hecho muchas cosas en mi vida. He sido uno de los pagafantas del pádel. Pero en amores y cariños soy un trillonario. Fui un jugador de medio pelo, pero sabía sacar brillo a lo poco que tenía. He tenido la oportunidad de jugar con muchas personas y de rodearme de grandes personas como Javier, Juan, Fali, Concha Galatas o Arturo Jiménez. Con ellos he vivido cosas como organizar el primer Mundial teniendo que buscar una pista incluso en La Habana. También se lo quiero agradecer a mi familia. Y eso que mi deporte no era el pádel, yo empecé en el atletismo, pero la clave está atreverse con todo. Y felicidades a este jurado que ha dado muy bien los premios".

Por último, el Programa Creamos Oportunidades de la Fundación Mahou San Miguel, que ha dado una oportunidad laboral a más de 1.000 jóvenes en riesgo de exclusión social, y Quirón Salud, cierran el palmarés de los Premios en las categorías de Solidaridad y Empresa Deportiva respectivamente.

Estos premios, en sus ediciones IX para los Premios María de Villota y XI para los Premios Ciudad de la Raqueta, han sido votados por un selecto jurado formado por Emilio de Villota y Javier Martí, en su calidad de presidentes, además de José Luis Llorente, Emilio Sánchez Vicario, Jota Abril, Raúl Chapado, Hernán Auguste, Iñigo Jofre, Pedro Pérez, Manuel Martín, Jacobo Beltrán, David Ramírez, Marina Hernanz, Alfonso Jiménez, Virginia Ruano y Javier Arenzana.

