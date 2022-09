Roger Federer jugará junto a Rafa Nadal su último partido como profesional

Ya es oficial. El último partido de Roger Federer como profesional será en dobles junto a Rafa Nadal. La Laver Cup anunció el programa del primer día del torneo y se confirmó la pareja del suizo y el español. Sus rivales serán los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe.

Federer había dicho que sería "un sueño" retirarse compartiendo pista con Nadal y así será. Ambos han protagonizado una de las grandes rivalidades de la historia del tenis, pero fuera de las canchas fueron forjando una estrecha amistad. En el día del adiós de Roger, Rafa debía estar presente.

El partido se jugará este viernes, siendo el que cerrará la jornada en el O2 Arena de Londres. El horario todavía no está fijado, pero se jugará en torno a las 22:00 horas en España. Sera un broche de oro y emotivo a la legendaria carrera de Federer, ganador de 20 Grand Slam.

El partido se disputará el viernes, en el turno de noche, después de un duelo de individuales entre Andy Murray y Alex de Miñaur que arrancará a las 19:00 hora local. En el horario de mañana, Casper Ruud se medirá a Sock y luego seguirá el enfrentamiento entre Stefanos Tsitsipas y Diego Schwartzman.

Este será el único encuentro de Federer en la Laver Cup, ya que el suizo avisó que no está listo físicamente para poder jugar partidos individuales. Será también su primer encuentro desde que perdiera en los cuartos de final de Wimbledon 2021.

"Aquí estoy para prepararme para mi último partido de dobles. Estoy nervioso porque hace mucho que no juego y espero estar competitivo. La rehabilitación no ha sido fácil, muchas subidas y bajadas, al menos he disfrutado de poder estar en casa con la familia", decía Federer en los últimos días.

Sobre la decisión de retirarse, Federer confirmó que es "un proceso que comenzó a principios del verano": "Intentamos aumentar la intensidad de los entrenamientos y vimos que no podíamos. Es normal en rehabilitación aumentar un poco y ver que tienes que volver atrás, pero me hice un escáner en el que vi que no estaba como yo esperaba estar. No estaba dispuesto a arriesgarlo todo. No quería terminar mi carrera con tantas operaciones. El tenis es un deporte muy duro, con partidos a cinco sets, torneos cada semana en continentes diferentes, por lo que físicamente tienes que estar en buenas condiciones", apuntó.

El equipo de Europa para la Laver Cup 2022, encabezado por Roger Federer Twitter

"Estás triste cuando te das cuenta de que es el final. Pero me pude olvidar un poco al irme de vacaciones. En Wimbledon -cuando asistió al centenario de la pista central- pensé que quizás habría oportunidad de volver el año que viene, pero durante las vacaciones no hablé mucho de ello", añadió.

Londres, escenario del adiós

Federer llegó a Londres el lunes, antes de realizar una rueda de prensa en la que detalló los motivos de su retirada, a sus 41 años y tras apenas haber podido jugar 20 partidos en más de dos años y medio. Nadal, por su parte, aterriza este jueves en Londres, después de ejercitarse en su academia en Manacor.

El balear, que espera el nacimiento de su primer hijo, no compite desde que cayera en los octavos de final del pasado US Open.

