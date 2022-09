Davidovich cae ante Berrettini en un heroico partido a cinco sets y se despide del US Open

Davidovich cae ante Berrettini en cinco sets y se despide en octavos del US Open EFE.

US OPEN

De poco le valió a Alejandro Davidovich la gran resistencia, con lesión en los últimos juegos incluida, que mostró ante Berrettini durante más de tres horas y media porque su participación en el US Open llegó a su fin. El tenista español cayó en cinco sets ante el italiano después de tenerlo casi todo perdido antes del cuarto.

Tuvo un buen primer set en el que impuso su juego y que se llevó por 6-3 estando muy concentrado desde el comienzo. Davidovich se puso con 0-40 en el primer turno al saque de su rival y encarriló pronto el primer set con un 0-3 en quince minutos. Pero después del primer set llegó el bajón. Berrettini empezó a imponerse en la pista, sus golpes eran certeros y empató el encuentro en el segundo set tras el tie-break (6-7).

Ese fue el peor momento para el español, que había sufrido y peleado por la segunda manga y veía cómo caía del lado del italiano. Por si fuera poco el tercer set no iba a ser más positivo, Berrettini había alcanzado su mejor momento de juego y se iba a embolsar también el tercer set por 6-3. Sin embargo el cuarto set iba a ser distinto, el momento del resurgimiento de Davidovich, que en un alarde de resistencia y buen tenis se impuso 6-4 para sorpresa de todos los presentes, que veían a Berrettini cn el encuentro controlado.

Alejandro Davidovich durante el US Open EFE

Un esfuerzo que acabó por no ser suficiente, ya que los errores no forzados empezaban a acumularse en la cuenta de Davidovich. El quinto y definitivo set fue sumando un problema tras otro. Berrettini defendió su saque con uñas y dientes y ganó sus dos primeros saques, algo que no hizo el español. Después de ganar el primero cedió su segundo servicio y el italiano puso el 3-1. Un break doloroso para Davidovich, ya que Berrettini confirmó la rotura justo después poniendo el 4-1.

El siguiente juego fue para Davidovich que, con 4-2, se tuvo que retirar unos minutos al banco para que el fisio le tratara de unas molestias en la rodilla. A partir de ahí ya no tuvo opción, Berrettini hizo el 5-2 y justo después finiquitó el partido con una nueva rotura que le daba el pase a cuartos de final en una batalla que hizo aplaudir a todos los aficionados que había en la pista.

Berrettini, que ocupa la posición 14 de la clasificación mundial, se medirá en el siguiente cruce al vencedor del partido entre el noruego Casper Ruud y el francés Corentin Moutet.

Octavos, su tope

Davidovich Fokina se había clasificado el pasado viernes para los octavos de final del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera, al imponerse por 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4 al colombiano Daniel Galán.

Davidovich ya había alcanzado los octavos de Nueva York en 2020, cuando perdió ante el alemán Alexander Zverev, a la postre finalista. Y esta vez su aventura tampoco ha podido llegar hasta los cuartos de final.

