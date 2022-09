Nadal - Fognini en el US Open: Rafa contra su azote, el tenista que no se creía su última lesión

No estarán parejos al comparar sus carreras, pero a Rafa Nadal y Fabio Fognini les une una rivalidad que se extiende con los años. El siguiente capítulo se escribirá en Nueva York esta madrugada (en torno a las 2:45 horas en España), en el partido correspondiente a la segunda ronda del US Open.

Será el 18º duelo entre ambos. Hasta ahora, Nadal ha ganado 13 de los disputados y Fognini los otros 4. Pero cuando salten a la pista se recordará más la última polémica entre ambos que no sus enfrentamientos. Ocurrió hace poco, cuando Rafa cayó lesionado de la zona abdominal y se tuvo que retirar en Wimbledon.

Fognini, antes de que Nadal decidiera no jugar las semis contra Nick Kyrgios, acusó al español de engañar a todo el mundo con su lesión. El italiano colgó en su Instagram un polémico mensaje. "Gesta deportiva de Rafael Nadal, que llega lesionado a semifinales", rezaba un titular sobre la agónica victoria ante Taylor Fritz en cuartos. Mientras el mundo del tenis aplaudía a Rafa, Fabio insinuaba que era un farsante.

En esa misma publicación, Fognini subrayó descaradamente la palabra "lesionado" y luego añadía lo siguiente dirigiéndose a sus seguidores: "Chicos, no crean todo lo que leen. Por favor". Un día después se confirmó que el cuerpo de Nadal había dicho basta, con una rotura de 7 mm en el abdomen, pero nunca llegó la disculpa del italiano.

Será su primer cara a cara tras este incidente, aunque Nadal tiene asumido que Fognini suele buscar la confrontación desde la polémica y no lo tenístico. En 2015 tuvieron sus más y sus menos en múltiples ocasiones, surgiendo de estos roces una rivalidad eléctrica.

Sus piques en 2015

Fognini ganó aquel año a Nadal en Río y en el Godó. En la capital brasileña se vio a Rafa como pocas veces, debido a que el juez de silla -Carlos Bernardes- le señaló varios warnings por tardar en sacar. El español cargó contra el colegiado: "Te lo digo en serio, voy a pedir que no me arbitres nunca más porque no puedo contigo, tío", le espetó.

La parte 2 del enfrentamiento llegó en la final del Masters 1.000 de Hamburgo de aquel año, que se llevaría Nadal por doble 7-5. Fognini se quejó del tío y entrenador de Rafa, Toni Nadal, y se llevó la réplica del tenista español: "Deja de hacer tiempo", le dijo.

"No me rompas los huevos, siempre haces lo mismo" Fabio Fognini, a Rafa Nadal en 2015

El italiano explotó tras meterse Nadal en la conversación y cargó contra él a gritos: "No me rompas los huevos, siempre haces lo mismo. Se lo dije al juez de silla y no ha hecho nada. No me hables", soltó.

El 2015 dejó dos enfrentamientos más entre uno y otro. Precisamente, uno se jugó en el US Open y acabó en victoria de un Fognini que jugó uno de los mejores partidos de su carrera (3-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4). Nadal se tomaría la revancha más tarde Pekín.

Desde entonces, Nadal ha dominado a Fognini en la pista con solo una derrota más (en Montecarlo 2019). Este jueves se vuelven a enfrenta, ahora con el ambiente caldeado por la polémica insinuación del tenista de San Remo en Wimbledon. Saltarán chispas.

Los duelos Nadal - Fognini 2013 Masters 1.000 Roma: Nadal, por 6-1 y 6-3 2013 Roland Garros: Nadal, por 7-6 (5), 6-4 y 6-4 2013 Pekín: Nadal, por 2-6, 6-4 y 6-1 2014 Masters 1.000 Miami: Nadal, por 6-2 y 6-2 2015 Río: Fognini, por 1-6, 6-2 y 7-5 2015 Conde de Godó: Fognini, por 6-4 y 7-6 (6) 2015 Hamburgo: Nadal, por 7-5 y 7-5 2015 US Open: Fognini, por 3-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4 2015 Pekín: Nadal, por 7-5 y 6-3 2016 Conde de Godó: Nadal, por 6-2 y 7-6 (1) 2017 Masters 1.000 Miami: Nadal, por 6-1 y 7-5 2017 Masters 1.000 Madrid: Nadal, por 7-6 (3), 3-6 y 6-4 2017 Masters 1.000 Shanghái: Nadal, por 6-3 y 6-1 2018 Masters 1.000 Roma: Nadal, por 4-6, 6-1 y 6-2 2019 Masters 1.000 Montecarlo: Fognini, por 6-4 y 6-2 2019 Masters 1.000 Canadá: Nadal, por 2-6, 6-1 y 6-2 2021 Abierto de Australia: Nadal, 6-3, 6-4 y 6-2

