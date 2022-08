Carlos Alcaraz ya conoce a su primer rival en el Masters 1000 de Canadá

Carlos Alcaraz se presenta en el Masters 1000 de Canadá como el segundo cabeza de serie del torneo de tenis. El español ya conoce quién será su primer rival en Montreal. Tommy Paul se impuso a Vasek Pospisil en dos sets (por un doble 4-6) y ahora se verá las caras con el talento de Murcia.

El tenista español tiene una nueva oportunidad de arañar puntos en el ranking de la ATP. En la actualidad, es el número 4 del mundo. Pero quiere más. Carlos Alcaraz viene de perder contra Jannik Sinner en la final del ATP de Umag (Croacia). Precisamente, el rival ante el que también cayó en Wimbledon.

Este duelo en el Masters 1000 de Canadá será el primero en el que Carlos Alcaraz se vea las caras con el estadounidense Tommy Paul, quien ocupa el puesto 32 del circuito masculino. Si gana, el murciano se enfrentará con el ganador del duelo entre Marin Cilic (16) y Karen Khachanov (28).

Camino en Canadá

El cabeza de serie del Masters 1000 de Montreal es Daniil Medvedev. El tenista no pudo disputar Wimbledon por el veto a rusos y bielorrusos del Grand Slam británico. A él se enfrentaría Carlos Alcaraz en una hipotética final -por el lado del cuadro de Medvedev también se encuentra Nick Kyrgios-. Pero antes tendría que superar a varios huesos duros de roer.

Carlos Alcaraz, junto a su equipo en Montreal Twitter

El español podría tener su primer duelo de altura en los cuartos de final, en un hipotético cara a cara con Andrey Rublev. Por su parte del cuadro también se encuentran nombres importantes como el de Stefanos Tsitsipas o el de Jannik Sinner. Aunque con estos no jugaría hasta las semifinales.

[Jannik Sinner, el italiano que amenaza la hegemonía de Carlos Alcaraz: así es el nuevo clásico del tenis]

En Montreal, Alcaraz tiene claro que quiere disfrutar del tenis: "Todo está yendo bien de momento, me gusta el clima, me gusta la pista, de momento me siento muy bien. Vi el cuadro, pero solo la primera ronda. Cada rival es duro, así que será una primera ronda difícil". "Voy a disfrutar mi primera vez aquí. Cada vez que voy a una ciudad o a un torneo nuevo, disfruto mucho. Es algo nuevo para mí", sentenció.

