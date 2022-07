Djokovic recibe un aviso antes del US Open: Canadá le cierra las puertas si no se vacuna

La incógnita continúa: ¿podrá Novak Djokovic jugar el US Open en este 2022? Por el momento, parece que no será así. El tenista serbio ha decidido no vacunarse contra la Covid-19 y eso supone que no puede entrar en Estados Unidos. Esto es algo que le puede afectar a lo largo de toda la gira por Norteamérica.

El próximo 7 de agosto comienza una nueva edición del Masters 1000 de Montreal y desde el torneo se ha lanzado una advertencia a 'Nole'. "La situación es muy clara: Canadá cambia las reglas o Djokovic tendrá que ponerse la vacuna. Y yo no considero probable ninguno de los dos escenarios", ha señalado su director Eugène Lapierre.

También el ministro de Salud de Canadá, Jean-Yves Duclos, se ha referido a uno de los temas que más va a dar de qué hablar en las próximas semanas dentro del deporte: "Las reglas se aplican a todos. Siempre hay excepciones, pero las reglas se aplican a todos".

Así las cosas, parece que las opciones de sumar puntos a su casillero este año se complican para Djokovic. Y no solo eso. También supone un peligro en su lucha por ser el jugador que acaba con más títulos del Grand Slam de la historia de la ATP. Por el momento, este ranking lo lidera el español Rafael Nadal con sus 22 majors.

Nadal y Djokovic Reuters

Rafa Nadal ya ha comenzado a prepararse para ese objetivo de poder estar en la gira norteamericana. Sobre todo de no faltar a la cita del US Open. Este año, el de Manacor se ha impuesto en el Abierto de Australia y en Roland Garros. El sueño del Grand Slam se vino abajo después de la lesión que sufrió en el abdomen, viéndose obligado a retirarse antes de jugar las semifinales de Wimbledon contra Nick Kyrgios.

Si llega al US Open, Nadal será uno de los grandes favoritos a hacerse con el triunfo final en Nueva York. Una posible victoria dejaría al tenista español aventajando en dos títulos del Grand Slam a Djokovic y tres a Federer, quien se ha quedado con 20 majors y del que todavía no se sabe cuándo reaparecerá.

Piden su participación

Figuras como John McEnroe no quieren perder la oportunidad de ver a Novak Djokovic jugando en Flushing Meadows. Según informan desde Estados Unidos, el mito del tenis incluso se habría puesto en contacto con el presidente Jon Biden para intentar conseguir la excepción para el serbio.

