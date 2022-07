Alcaraz - Sinner en Wimbledon: la rivalidad del futuro que empezaron 'Carlitos' y 'Jan' en Villena

Uno quiere que le llamen Carlitos y el otro Jan. Uno tiene 19 años y el otro casi 21. Uno ya ha sido 6 del mundo y el otro 9. Son Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos mejores talentos de una generación de tenistas que se abre paso entre el Big Three y la denominada Next Gen. Wimbledon les verá compartir pista este domingo.

La ronda de octavos del decano del tenis enfrentará a Alcaraz y Sinner. Su primera vez cara a cara en un Grand Slam, con el aliciente de que para ambos ganar significaría igualar su mejor resultado por ahora en un major. Lo malo es que quien esperará en cuartos será Novak Djokovic. Pero esa cuestión ya se atenderá a partir de mañana.

El tenista de El Palmar y el de San Candido se conocen muy bien. Su relación de amistad se extiende desde hace tres años, 2019, cuando les tocó jugar al uno contra el otro. Fue en Villena, en la JC Ferrero Equelite donde se ha formado Alcaraz desde que tenía 14 años, durante la disputa del Challenger de Alicante. Ese día nació la rivalidad del futuro.

Aquel partido de adolescentes

A Alcaraz nunca le asustaron los retos. De pequeño se atrevía a jugar contra mayores y muy a menudo les ganaba. Pero medirse a Sinner, que le saca dos años, no era poca broma. El italiano, con 17 años, llegaba a aquel Challenger con una racha de 16 victorias seguidas y acaparaba mayor atención que el resto de jóvenes. Era el gran favorito.

Jan se topó con Carlitos y este le ganó. Fue en un partido a tres sets (6-2, 3-6 y 6-3) en el que se pudo comprobar que aquellos dos adolescentes tenían unas prometedoras carreras por delante.

Carlos Alcaraz durante su partido contra Sinner en el Challenger de Alicante JC Ferrero Equelite

Ellos se cayeron bien e irían coincidiendo en el tiempo en más torneos. La última vez que se enfrentaron fue hace menos de un año, en noviembre de 2021, con mismo resultado: victoria para Alcaraz (6(1)-7 y 5-7) en el Masters 1.000 París-Bercy.

Aquel partido en la pista dura de París maravilló también a los fans por el desempeño de dos de los mayores talentos del tenis. Causó enfado que en el primer enfrentamiento de ambos en el circuito ATP la organización decidiera ponerles a jugar fuera de la pista central. Quizás no era la mejor forma de vender el futuro de este deporte.

Comparativa entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

De la tierra de la JC Ferrero Equelite a la hierba del All England Club. El camino ha sido trabajado y también divertido para ambos hasta este punto. Siguen siendo los niños del circuito, pero ya no los novatos ni los desconocidos que buscan dar la sorpresa. Son presente por mucho futuro que tengan. Y la prueba es que ambos han pisado ya el Top 10 del ránking ATP.

Carlos y Jannik son ahora el 7 y el 13 del mundo, estando su ránking máximo en 5 y 9 respectivamente. Ambos han ganado cinco títulos, aunque los de Alcaraz tienen más peso: dos Masters 1.000 (Miami y Madrid), dos ATP 500 (Río y Barcelona) y un ATP 250 (Umag), del lado del murciano; un ATP 500 (Washington) y cuatro ATP 250 (Sofía -dos veces-, Melbourne y Amberes), del lado del itialiano. Y los dos ganaron las Next Gen ATP Finals: Sinner en 2019, contra De Miñaur, y Alcaraz en 2021, contra Korda.

Somos jóvenes, somos grandes tenistas y buenas personas Jannik Sinner

"Jannik y yo somos de los jugadores más jóvenes que quedamos en el cuadro ahora mismo, quizá de los más talentosos", decía Alcaraz sobre su enfrentamiento con el italiano tras ganar a Otte en tercera ronda de Wimbledon.

"Somos jóvenes, somos grandes tenistas y buenas personas", replicaba un Sinner que se quitó de encima al veterano John Isner (37 años) en tres sets. Carlos y Jannik coincidían en su buena relación fuera de las pistas: "Somos amigos".

La lucha en Wimbledon

Esa amistad tendrá que ser aparcada por unas horas este domingo al sur de Londres. Hay mucho en juego en un Wimbledon que se ha visto afectado por contagios de Covid y alguna que otra derrota inesperada.

Tras dos rondas ya solo quedaban en pie 9 de los 20 primeros cabezas de serie: Berrettini, Cilic y Bautista se retiraron al ser positivos y otros como Hurkacz, Aliassime o Shapovalov cayeron por sorpresa.

El problema es que sea, casi con total seguridad, Djokovic el que se cruce con Alcaraz o Sinner en cuartos de final. El serbio quiere su cuarta corona seguida en Wimbledon, la cual le haría no perder la estela de Rafa Nadal en Grand Slam ganados (22 a 20). Además, el número 3 del mundo no podría ahora mismo jugar el US Open por las reglas con los no vacunados -como es su caso- y no le quedarían más 'grandes' en 2022.

Más fácil resultará el otro emparejamiento de cuartos de ese lado del cuadro. David Goffin se medirá a un Frances Tiafoe que quiere ser la revelación del torneo y el británico Cameron Norrie, ante su gente, se medirá a Tommy Paul.

El relevo de Djokovic y Nadal

1 año y 8 meses separan a Sinner y Alcaraz. Solo 627 días entre el nacimiento de uno y del otro. Es la cercanía en el tiempo de dos talentos que quieren protagonizar la siguiente gran rivalidad del tenis, esa que coja el testigo de Djokovic y Nadal cuando ellos no estén.

Este domingo se vivirá el tercer capítulo, el más tenso de los habidos hasta ahora. Jan y Carlitos se han hecho mayores y ahora juegan al tenis en el torneo más longevo de todo el mundo. ¿Nacerá un nuevo clásico?

