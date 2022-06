Nadal - Cerúndolo, hoy en directo | Wimbledon 2022, tenis en vivo

El español Rafael Nadal debutará este martes 28 de junio de 2022 contra el argentino Francisco Cerúndolo en el segundo turno de la central de Wimbledon. El balear saltará a la pista cuando termine el partido entre la polaca Iga Swiatek y la croata Jana Fett, que arrancará a las 14:30 hora española.

Para Nadal, ha sido una contrarreloj llegar aquí en condiciones, por el tratamiento en el pie y por el escaso margen entre la final de Roland Garros y el debut en Wimbledon, apenas tres semanas para acostumbrarse a la superficie más peligrosa.

El pie izquierdo, gran incógnita y molestia de Nadal en Roland Garros, queda en un segundo plano ya. Lo advirtió el balear en rueda de prensa e insiste Francis Roig, entrenador del tenista: "Está bien, está bien. Rafa está contento porque ha podido entrenar con garantías. Él mismo lo ha dicho: ahora puede irse por ahí y caminar con normalidad. No hablamos del tema ya. No es que esté curado, pero es que normalmente no hablamos mucho del asunto. Esto no es que se levante y, oye, ¿cómo tienes el pie? No. No se suele hablar mucho de eso".

El encuentro podrá verse en televisión a través del canal Movistar #Vamos en Movistar+. Además podrá seguirse a través de la cobertura en directo de EL ESPAÑOL.

