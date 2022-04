Carlos Alcaraz contra el alumno aventajado de Rafa Nadal: Casper Ruud, el último rival en Miami

A Carlos Alcaraz (El Palmar, 2003) se le presenta este domingo la oportunidad de levantar su primer título de un Masters 1.000. Es el segundo finalista más joven de Miami y el quinto más joven de la historia de los torneos de esta categoría, desde 1990, pero para meterse en el grupo de los campeones falta un obstáculo por superar: Casper Ruud (Oslo, Noruega; 1998).

Ruud tiene 23 años y es el octavo en la clasificación internacional de la ATP. Al cara a cara contra Carlos Alcaraz (domingo, 19:00 horas) ha llegado tras deshacerse en semifinales del argentino Francisco Cerundolo por 6-4 y 6-1. Por el camino también ha vencido a pesos pesados como el británico Cameron Norrie y, sobre todo, al alemán Alexander Zverev.

Hay un precedente del duelo entre el español y el nórdico, y fue el pasado 9 de abril en los cuartos de final del ATP 250 de Marbella con triunfo del de El Palmar por 6-2 y 6-4 cuando era el 133 del mundo y el de Oslo el 26. Hace casi exactamente un año, un todavía más inexperto Alcaraz arrolló a Ruud y ahora cierta sensación de revancha por parte del perdedor de aquel día.

"Cuando me ganó estaba totalmente pletórico, me hizo sentir que no tenía ninguna posibilidad, así que ahora intentaré usar esa experiencia porque quiero vengarme", dijo Ruud este viernes sobre Alcaraz. Pero más allá de esa rivalidad deportiva, ambos comparten también ídolo: Rafa Nadal.

Carlos Alcaraz, en el Masters 1.000 de Miami EFE

De Alcaraz ya es sabido de sobra que Nadal es su referencia, tal y como se evidencia incluso en algunos gestos similares de ambos sobre la pista. También lo es de Ruud, que a lo largo de su carrera ha podido jugar al tenis cerca del talento balear y hasta ha formado parte de su escuela, la Rafa Nadal Academy.

Antes de eso Casper aprendió de su padre, el mejor tenista de la historia de su país: Christian Ruud. Pero Casper tardó en destacar sobre sus rivales, no explotando hasta el 2016 cuando empezó a competir en Challengers y Futures y asomó la cabeza en el ranking ATP. Se atascó ahí y dos años después, en 2018, tomó una importante decisión que cambió el rumbo de su carrera.

Al entrar en la academia de Rafa Nadal, supo sacar a flote sus grandes virtudes de ahora como su gran derecha, su revés a dos manos o su potente golpeo desde el fondo de la pista. 2020 es el año en el que empieza a ganar (cuatro títulos) y escala hasta la 8ª posición del ranking. En 2021 y 2022 ha confirmado que está merecidamente entre las mejores raquetas del mundo.

Alcaraz se mide al pupilo de Nadal, cuando este fue quien le privó de jugar ya su primera final de Masters 1.000 en Indian Wells. Dos semanas después ha conseguido lo que entonces no pudo y quiere redondear la fiesta con la victoria. Esta, entre otras cosas, supondría romper un gafe que afecta a los tenistas españoles en Miami.

El gafe de los españoles

David Ferrer, Carlos Moyá, Sergi Bruguera y sobre todo Rafa Nadal, que lo hizo cinco veces, saben lo que es jugar una final del Masters 1.000 de Miami, pero ninguno lo que es ganarlo. Alcaraz tiene la oportunidad de ser el primero en lograrlo.

El Masters 1.000 de Miami es un torneo que en el cuadro masculino no ha ganado ningún español en las 36 ediciones ya completadas, y eso que el mallorquín Rafa Nadal fue cinco veces finalista -2005, 2008, 2011, 2014, 2017- cayendo en dos ocasiones ante el suizo Roger Federer, en otras dos frente al serbio Novak Djokovic y en una contra el ruso Nikolay Davydenko.

En una ocasión estuvieron en esa misma situación el alicantino David Ferrer, en 2013, cuando perdió contra el británico Andy Murray; el también mallorquín Carlos Moyá, en 2003 siendo superado por el estadounidense Andre Agassi; y el barcelonés Sergi Bruguera, en 1997 con derrota contra el austriaco Thomas Muster.

En el cuadro femenino, la también barcelonesa Arantxa Sánchez Vicario sí levantó el trofeo en 1992 ante la argentina Gabriela Sabatini y en 1993 contra la alemana Steffi Graf. Alcaraz busca romper la maldición con solo 18 años y ante el 'protegido' de Rafa Nadal.

[Más información: Las tres 'C' de Carlos Alcaraz, "cabeza, corazón y cojones", y una emotiva dedicatoria a Ferrero]

Sigue los temas que te interesan