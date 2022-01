Rafa Nadal: "Djokovic ha tomado sus decisiones y ahora debe pagar las consecuencias"

Rafa Nadal se encuentra en Australia desde hace unos días y participa en Melbourne Summer Set, torneo previo al primer Grand Slam de la temporada. Está viviendo de cerca todo lo que ocurre con su gran rival en la pista, Novak Djokovic, quien desde que aterrizó en tierras aussies de madrugada vive una pesadilla por su negativa a descubrir si está vacunado contra la Covid.

Djokovic se encuentra en cuarentena en un hotel de Melbourne y permanecerá allí hasta que el lunes 10 se tome una decisión sobre si es deportado del país o aceptan su visado para que pueda jugar en el Abierto de Australia. El número uno del mundo ha cargado siempre contra la obligatoriedad de la vacuna y en el país oceánico tienen unas estrictas normas de acceso a él para aquellos que no la tienen, normas que el tenista no cumple.

Nadal, que debutó este jueves en el cuadro indivual del torneo que disputa esta semana, mostró su opinión acerca de este asunto. "No es bueno para nadie lo que está sucediendo. No manejo todos los detalles de lo acontecido así que no puedo tener una opinión cimentada", aclaró en rueda de prensa tras su triunfo en segunda ronda ante el lituano Ricardas Berankis. Pero sí explicó que "debemos de fiarnos de la gente que sabe", en alusión a los profesionales de la salud que aconsejan vacunarse.

Me sabe mal por Djokovic, pero sabía las condiciones de antemano José Manuel García-Margallo, Ministro de exteriores

"Me sabe mal por él, pero Novak sabía las condiciones de antemano", añadió el tenista balear tras incidir en que es importante confiar en los profesionales de la materia y seguir su consejo de recibir la vacuna.

Además, Nadal se refirió al revuelo que generó la noticia de que Djokovic había recibido una exención médica para disputar el Abierto de Australia: "Es normal que la gente de aquí se frustrara. Han pasado confinamientos muy duros, la gente no podía viajar de un estado a otro", dijo. Pero la situación se le ha acabado poniendo en contra a Djokovic y en este punto parece muy complicado que pueda jugar el primer Grand Slam del año.

"Si quisiera, estaría jugando sin problemas en Australia", dijo Nadal. "Él es una persona mayor de edad que toma sus propias decisiones y que tiene que pagar las consecuencias de esas decisiones", concluyó. El tenista español busca en el Abierto de Australia desempatar con Roger Federer y el propio Djokovic como los tenistas con más majors de toda la historia del tenis.

