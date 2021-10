Muguruza consigue una plaza en las WTA Finals: cubre la baja de Barty

Buenas noticias para el tenis español y para Garbiñe Muguruza. La gran referente del tenis patrio estará en uno de los torneos más importantes de la temporada, la WTA Finals, competición en la que se elige a la gran maestra del circuito y a la mejor del curso. Garbiñe obtiene la plaza que deja la número 1 del mundo Ashleigh Barty.

La jugadora australiana, consideraba la mejor tenista del momento y la actual defensora del título, ha comunicado que no estará en el torneo que se disputa este curso en México, en la ciudad de Guadalajara. Barty no quiere tener más problemas con las estrictas normas que hay en su país con los protocolos anti-Covid 19 y por eso ha tomado la drástica decisión de no acudir al evento.

Además, Barty ha dicho que prefiere descansar de cara a la próxima temporada para alcanzar su torneo, el Abierto de Australia, en las mejores condiciones posibles después de un año que ha sido muy extenuante para ella. De esta forma, Muguruza se aprovecha así de esta ausencia para tomar el relevo.

Muguruza durante un partido de Tokio Reuters

A pesar de que los aficionados y telespectadores que sigan el torneo se perderán a la mejor jugadora del mundo, para el tenis español supone una grandísima noticia su ausencia, ya que confirma de manera matemática la presencia de Garbiñe, que estará en Guadalajara salvo renuncia o lesión.

Sin embargo, esta no es la única buena noticia para el tenis español, ya que hay más. La baja de Barty y la ampliación de plazas hacen que Paula Badosa tenga más cerca la oportunidad de poder estar también entre las elegidas para jugar el torneo de jugadoras mejor clasificadas en la temporada.

En caso de que Paula pudiera conseguir su plaza en lo que resta de temporada sería un gran logro para el deporte y para el tenis español, ya que significaría que dos jugadores nacionales se encuentran compitiendo por el título de la mejor del curso y con las mejores tenistas del planeta, a pesar de que haya bajas tan significativas como la de la propia Ashleigh Barty.

Barty renuncia a Guadalajara

"Quería que todos supieran que no competiré en más torneos en 2021, incluidas las Finales de la WTA en México. Fue una decisión difícil, pero necesito priorizar mi cuerpo y mi recuperación de la temporada 2021 y concentrarme en tener la pretemporada más fuerte posible para el verano australiano".

Barty ejecuta una derecha frente a Paula Badosa Reuters

"Con los retos continuos de viajar de regreso a Queensland y los requisitos de cuarentena, no estoy dispuesta a comprometer mi preparación para enero. Le deseo al equipo WTA y a las jugadoras todo lo mejor para lo que queda de temporada y para unas Finales de la WTA exitosas. Mi atención se centra ahora en el verano australiano y en hacer todo lo posible para ganar el Abierto de Australia. No veo la hora de volver a jugar en casa".

Este fue el comunicado hecho público por Barty para anunciar sus planes de cara al final de la temporada y al inicio del curso 2022. De esta forma, Garbiñe pasa a ser séptima en la lista y estará en las WTA Finals de México. Paula Badosa es octava y gana muchas opciones también de recibir esta oportunidad. Otra tenista que también ha confirmado su presencia es la polaca Iga Swiatek.

