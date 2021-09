Tsitsipas hace estallar la polémica: su comentario machista para explicar sus 'toilet breaks'

Hay una polémica que lleva tiempo rodeando a Stefanos Tsitsipas. Tiene que con sus toilet breaks, es decir, los parones que utilizan los tenistas durante los partidos para ir a vestuarios. En los últimos meses se ha puesto al circuito en su contra y le han llovido críticas de sus rivales, pero no parece que el griego esté poniendo de su parte para zanjar el asunto.

Lo último han sido unas declaraciones del propio Tsitsipas sobre el asunto. Si bien parece que se lo quiere tomar con humor, el tipo de bromas que usa no han gustado nada. Un discurso machista que no ha hecho más que echarle a más gente todavía encima. Una frase casposa y una polémica que no deja de crecer.

Esto es lo que dijo Tsitsipas, tal y como recoge TennisMajors: "Soy una persona a la que le gusta tomarse su tiempo. La verdad es que necesito bastante tiempo, pero no tanto como las mujeres", dijo sobre sus toilet breaks. Luego quiso hacer hincapié en que no son una estrategia: "Cuando gano un set por 6-0 no dudo en ir al baño si lo necesito, a pesar de que no sea bueno para mí. Eso lo he hecho, por lo que demuestro que no empleo los toilet breaks con mala intención".

Bronca con Murray

No será extraño que obtenga respuesta en algún tenista y es que las llamadas de atención han sido constantes en los últimos meses. Algunos como Alexander Zverev o Andy Murray han cargado en su contra, este último con bastante dureza. Tsitsipas y Murray se midieron en el US Open con victoria del griego, quien sacó de quicio a su rival con sus salidas de la pista.

Tsitsipas y Andy Murray se saludan tras el partido Reuters / USA Today Sports

"Se lo había dicho a mi equipo antes del partido si las cosas no iban a su favor", dijo un enfadado Murray tras el partido. El británico, que no quería hablar ante la prensa para no rajar de su rival, fue obligado a hacerlo y acabó estallando: "Cuando el parón es tan largo, varias veces en el partido...", espetó Murray. "Cada vez, justo antes de mi servicio, después de que gané el tercer set también, luego cuando él tenía 0-30, de repente va a cambiar su raqueta". Una serie de movimientos que no son "una coincidencia".

Tsitsipas estuvo aquel día cerca de ocho minutos en los vestuarios y acabó con la paciencia del rival. "No siento que sea bueno para el partido, para la televisión o para los aficionados. Creo que da una mala imagen para los jugadores. En lugar de hablar de un gran jugador y un gran partido, hablo de un descanso médico y paradas para ir al baño", sentenció claramente enfadado Murray.

Tsitsipas entonces ya se defendió, aunque con un discurso que no parece convencer a nadie: "Voy al baño a cambiarme. No creo que sea muy agradable cambiarme de calzoncillos delante de todo el público. Prefiero hacerlo en el vestuario, incluidos los calcetines y los zapatos. No hay nada especial", indicó en su día.

