Badosa llega brillando a cuartos de Roland Garros

¿Puede Paula Badosa ganar Roland Garros? Aunque esa pregunta lleva días revoloteando por el vestuario, este domingo resonó con más fuerza cuando la española derrotó 6-4, 3-6, 6-2 a Marketa Vondrousova y se clasificó para jugar sus primeros cuartos de final en un Grand Slam ante Tamara Zidansek (7-6, 6-1 a Sorana Cirstea). A los 23 años, y habiéndole puesto el broche a 13 de sus últimos 14 partidos de la gira europea de tierra batida, Badosa da miedo.

“Llevaba tiempo deseando estar en las rondas finales de los grandes, y voy a intentar disfrutarlo”, dijo luego la tenista, con una sonrisa de oreja a oreja. “Estoy muy contenta porque no era un partido fácil. Era mi primera vez jugando en una pista que había visto muchas veces por televisión. Tenía los nervios a flor de piel, pero he sabido gestionar la situación”, añadió Badosa. “Siempre he soñado en grande. Trabajando cada día, pero pensando en estos momentos. El martes voy a darlo todo para seguir estando aquí. Estamos concentrados en el día a día, en disfrutar del camino y pasarlo bien. Cuando tienes muchas expectativas, la cabeza se te va más allá de lo que deberías”.

Vondrousova, finalista de Roland Garros hace dos años (2019), abrió el partido dominando el marcador (3-1). La checa, una zurda formada en la escuela de las pegadoras de Europa del Este, con un estilo de juego muy directo, se encontró con algo que quizás no esperaba. Badosa redobló su apuesta por la agresividad y a martillazos le dio la vuelta a la primera manga, pasando de ese 1-3 inicial a un 6-4 que cerró con sufrimiento.

Sacando por el primer set, la española se enfrentó a dos pelotas de break que salvó con una convicción admirable para asestarle un golpe doloroso a Vondrousova, que sin embargo encontró la fuerza para darse la oportunidad de pelear por la remontada cuando peor lo estaba pasando. Sin margen de error, la checa presionó a Badosa yendo al límite, asumiendo más riesgos, y en ese límite encontró el camino para empatar el cruce. Llegó entonces el parcial decisivo y se multiplicaron los nervios, pero se volvió a jugar al ritmo que impuso Badosa. De la raqueta de la española nacieron los tiros que le abrieron las puertas de los cuartos: la aspirante comenzó 2-0, no pudo mantener su saque (2-1) y volvió a celebrar un break (3-1) que esta vez no dejó escapar para seguir adelante en Roland Garros.

Su aterrizaje en cuartos, en cualquier caso, no puede considerarse una sorpresa: Badosa venció a la australiana Barty, número uno mundial, en Charleston, alcanzó las semifinales en el Mutua Madrid Open y logró su primer título en Belgrado. “No esperaba conseguir todos estos resultados”, reconoció la española. “He mejorado un poco en todo: mental, físicamente, mi tenis también ha cambiado. Por supuesto, la confianza ayuda”.

Puede empezar a temblar París.