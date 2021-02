Ránking, cuarentenas y lesiones: la estrategia del tenis frente a la Covid-19

Es evidente que todo el mundo se ha encontrado trabas para adaptarse a la vida post-Covid-19, pero el mundo del tenis está sufriéndolas de forma especial. Después de que en el 2020 la temporada se detuviera, viera como Wimbledon no se celebraba y tuviera Roland Garros en un mes que no es el habitual, el 2021 se presentaba como el año de la vuelta a la normalidad. Pero los tenistas siguen enfrentándose a muchas dificultades que se han puesto en evidencia durante el Open de Australia.

Todas las competiciones fundamentadas en giras por el mundo soportan cancelaciones, cambios de calendario y las singularidades de cada país, entre las que las cuarentenas suponen una traba bastante grande. Esa fue la primera gran muralla que tuvieron que superar todos los tenistas que han estado estas últimas semanas en el país oceánico. De ella han derivado otros problemas que han servido para que el mundo del deporte saque varias conclusiones.

El tenis ha vivido en Australia el ejemplo más claro de los efectos de las duras restricciones y los protagonistas de este deporte ya se han puesto manos a la obra para buscar soluciones. El número 1 del mundo, Novak Djokovic, ha encabezado la petición a que se reflexione de cara al futuro.

"Lo que estamos viendo no es normal. No estoy apuntando con el dedo a nadie ni me quiero sentar aquí a quejarme, pero tenemos que ser honestos. El confinamiento tiene un efecto sobre el bienestar de los jugadores. Hablando con muchos jugadores, la mayoría simplemente no quiere seguir adelante con la temporada si vamos a tener que ponernos en cuarenta", expuso el serbio.

Otros coinciden en que el 'show' debe continuar, pero no a cualquier precio. Rafa Nadal puso cordura a estas palabras de Djokovic. "Si no me equivoco, no veo eventos en los que vaya a ser necesaria una cuarentena previa para jugar en los próximos dos meses. Tiene toda la razón en que para nuestro deporte las cosas son difíciles porque los gobiernos están cambiando las reglas constantemente. Pero, si paramos la gira, ¿cómo y cuándo podremos volver? Muchos trabajos van a sufrir mucho. No solo los jugadores. Mucha gente vive de nuestro deporte, así que necesitamos pensar un poco más", expuso el español. El tenis mundial se ha puesto a buscar soluciones.

La Rod Laver repleta de gente durante una de las semifinales del Open de Australia REUTERS

El ránking

Una de las propuestas que más se están escuchando entre los tenistas es la de la congelación de los puntos ATP una temporada más para no obligar a acudir a tantas citas cuando la situación es la que es. Hay algunos tenistas que aún se están viendo afectados por las restricciones y que, por ejemplo, no pudieron viajar a Australia. Aunque la situación con la Covid-19 está mejorando por momentos, la realidad es que hasta final de este 2021 no parece que vaya a estar controlada del todo.

Al final, el tenista se mueve por los torneos que más le favorecen a su estilo de juego y todo lo que puedan evitar les favorecería a su salud. Pero, para no perder su posición en el ránking o seguir subiendo puestos, amplían su gira para abarcar el mayor número de puntos posible. Una nueva congelación daría más tranquilidad a todos estos, pero también es cierto que la competición se vería afectada en el sentido de que los que sí están dando espectáculo no tendrían recompensa.

Las lesiones

Este punto es importante, porque el Open de Australia se ha caracterizado por soportar más lesiones de lo habitual. La palabra que más se ha escuchado durante el torneo es abdomen. Pablo Carreño, Johanna Konta, Matteo Berrettini, Casper Ruud, Pedro Martínez Portero, Roberto Bautista, Yuichi Sugita y Alexander Zverev se han visto afectados por problemas en esta zona. El músculo abdominal es vital para generar potencia en los golpes y la inactividad ha pasado factura.

Rafa Nadal, durante el Open de Australia REUTERS

Hasta los favoritos han tenido que adaptar su juego para recuperarse de molestias y está claro que nadie ha podido competir al cien por cien. Los mismos Nadal y Djokovic se han visto en situaciones límite para poder continuar en el torneo. El balear no pudo entrenar al cien por cien no solo por su cuarentena, si no también por unos problemas en la espalda. Mientras, el serbio tuvo que soportar dolores en su abdomen.

Las cuarentenas

Como bien decía Nadal este miércoles, no hay más torneos previstos con cuarentenas obligatorias, aunque la volatilidad de la pandemia puede hacer que el mundo del tenis se vuelva a encontrar con ellas. La gira asiática podría verse afectada por esta cuestión, aunque, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos ya se ha descartado. Si la situación no se descontrola en Estados Unidos, lo normal sería que el US Open se desarrolle sin restricciones. Pero sí está más en el aire lo que pueda pasar en Europa, Reino Unido y Sudamérica con las variantes que están saliendo a la luz.

Para paliar estas situaciones el avance de la vacunación se hace esencial de cara a que todos estos deportistas puedan moverse libremente por el mundo. Conocer el efecto que tienen estas sobre las cepas también será muy importante. Todo el mundo quiere sacar adelante la temporada, pero las condiciones también son importantes para poder competir al cien por cien. El 2021 todavía tiene pruebas por superar para conseguir la ansiada normalidad, al menos en el mundo del tenis.

