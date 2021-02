Las confesiones de Rafa Nadal: sus molestias, el Open de Australia, Messi, el Real Madrid...

Rafa Nadal fue baja en la primera jornada de la ATP Cup por unos problemas en su espalda. Sobre ello ha hablado el número 2 del circuito masculino en #Vamos. "No es que esté fatal, pero no estoy lo suficientemente bien para jugar. He mejorado un poco, pero no estoy listo para asumir lo que es un partido de máxima intensidad".

Este jueves no habrá jornada de tenis en Melbourne. Entre 500 y 600 personas, incluidos los propios tenistas, están aislados a la espera de someterse a un test PCR después de que se detectase el positivo de un trabajador del hotel Grand Hyatt. La situación es delicada, ya que la próxima semana está previsto que se celebre el Open de Australia, sobre el que ahora aparece la sombra de la cancelación.

Pase lo que pase, Nadal ha señalado cuáles son sus objetivos para este nuevo 2021: "El primer gran objetivo es el Open de Australia y, si no fuera bien, pues la temporada sigue. Nunca he vivido obsesionado por los Grand Slams, esta es la realidad". En el punto de mira, el manacorí tiene el poder desempatar con Federer y convertirse en el tenista con más Grand Slam conquistados -ambos tienen 20-.

Rafa Nadal, en Melbourne REUTERS

El tenis es la gran pasión de Rafa Nadal, pero el mejor deportista español de todos los tiempos también es un amante del fútbol. Seguidor del Real Madrid, el tenista también se ha referido en el canal de Movistar+ a la situación por la que atraviesa el argentino Leo Messi en el Barcelona.

Nadal y el fútbol

Nadal ha dejado claro que no entiende "el debate de Messi". No se refiere aquí a si renueva o no con el Barça, sino a la filtración de su contrato y de lo que cobra. "No entiendo el debate de Messi. Es uno de los mejores de la historia. Cobra lo que el club ha estado dispuesto a pagarle. El club es el que tendrá que lidiar con sus finanzas y con su visión de futuro sea con Leo o no", ha asegurado el mallorquín.

Desde Australia, el tenista también ha hablado del Real Madrid, el cual se encuentra en un momento complicado: "Son situaciones que entran dentro de una lógica después de unos tiempos tan difíciles. Es mucho más difícil la planificación de cualquier cosa, tanto a nivel deportivo como de club".

