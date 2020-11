Nadal, tras ganar a Rublev: "He jugado un partido inteligente, estoy contento por la victoria"

Rafa Nadal venció con solvencia en su primer partido en las ATP Finals 2020. Tras caer derrotado en la semifinales del Master 1000 de París-Bercy ante Zverev, había mucha expectación por ver al jugador español, que se medía ante uno de los rivales más en forma del momento. Sin embargo, solventó la papeleta con autoridad.

Nadal se mostró muy sólido desde el inicio con su saque, sin conceder apenas puntos y con muy buena efectividad en sus primeros servicios. Además, la experiencia jugó un papel fundalmental en los momentos importantes del choque, ya que al joven Rublev se le pudo ver algo superado por la situación.

El propio Rafa se mostró muy satisfecho con su partido, especialmente por la inteligencia que había jugado a pesar de que no había sido una actuación perfecta. De cualquier forma, el manacorí fue muy superior al ruso y comienza con victoria su participación en la Copa de Maestros, torneo que quiere ganar desde hace mucho tiempo y donde nunca ha triunfado.

Nadal ejecuta una derecha frente a Rublev en las ATP Finals EFE

"Si estás bien con el saque en estas pistas, al rival se le complica mucho. He jugado un partido inteligente y es para estar muy contento por la victoria. A nivel de servicio me ha ayudado a jugar más relajado y aplicar mejor lo que habíamos preparado. Espero que esta victoria me ayude a hacer un buen entreno mañana".

Nadal habló también del que será su próximo rival en su segundo partido en Londres, Dominic Thiem. El austríaco venció también en su debut ante el actual campeón del torneo, el griego Stefanos Tsitsipas: "Estoy muy contento de que ganara su primer Grand Slam porque es de los que más se lo merece por lo mucho que trabaja. Es un gran jugador, mejora año a año".

Nadal responde a todo

El campeón de 20 Grand Slams no solo tuvo tiempo de hablar de su participación en la Copa de Maestros, si no que también fue preguntado por varios temas ajenos a la competición y que tienen que ver con uno de sus grandes rivales históricos, Novak Djokovic, y su nueva asociación.

Nadal celebra un punto ante Rublev EFE

"No he hablado con Djokovic sobre esto, pero te voy a dar mi opinión, no porque creen una nueva organización van a ayudar más de lo que lo estamos haciendo nosotros. Si comparamos el circuito hoy con hace seis o siete años, la mejoría en término económicos y en otras circunstancias son significativamente grandes. Creemos que no hace falta crear otra organización".

Además, se mojó también acerca de la posibilidad que se baraja de reducir los Grand Slams al mejor de tres sets en lugar de a cinco, como es actualmente y como ha sido históricamente, algo que a Nadal no le gusta en absoluto. El manacorí tiene claras sus preferencias que, además, se adaptan a sus caracterísitcas de resistencia física y desgaste.

"Estoy en contra de quitar los cinco sets en los Grand Slams. Es parte de la historia de nuestro deporte. Jugar a cinco sets implica ser más sólido durante más tiempo, ser más fuerte física y mentalmente".

