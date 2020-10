Zverev pone a Roland Garros en alerta: "Estoy enfermo, no puedo respirar y tuve fiebre"

La derrota de Alexander Zverev ha sido una de las grandes noticias del día en Roland Garros. El jugador alemán, que estaba llamado a cruzarse con Rafa Nadal en los cuartos de final del Grand Slam parisino, ha caído derrotado ante Jannik Sinner. El tenista español sí hizo su parte y venció a Korda y estará presente en la siguiente ronda.

Sin embargo, la mayor noticia del día no fue la derrota del alemán, sino el estado en el que lo hizo y los motivos que alegó por ello. Zverev perdió con claridad por 6-3, 6-3, 4-6 y 6-3, pero además la imagen dejada por el último finalista del US Open fue la de no poder en ningún momento ofrecer el nivel ni la intensidad necesarias para afrontar un partido de la envergadura de unos octavos de final de Roland Garros.

Más tarde, después del encuentro, Zverev hizo saltar todas las alarmas cuando dio a conocer la realidad de su situación. El tenista alemán aseguró que está enfermo y que no debería haber jugado este partido, pero sin embargo lo hizo y nadie de la organización se lo impidió a pesar de que sus síntomas podrían evidenciar que se hubiera contagiado de coronavirus.

Zverev en su partido contra Cecchinato EFE

Durante el partido, Zverev pidió la asistencia médica, ya que no se encontraba en situaciones de poder desempeñar su labor con suficientes fuerzas, además de estar jugando con su propia salud y, quien sabe, si con la del resto de asistentes: su rival, los jueces, los recogepelotas...lo cierto es que la situación ha sido dantesca y puede tener consecuencias muy graves para el torneo y para el circuito.

"Simplemente estaba completamente enfermo tras el partido por la noche del otro día ante Cecchinato", así justificaba Zverev el haber pedido la presencia del médico, ya que no se encontraba bien ni en disposición de poder seguir su encuentro frente a Sinner, el cual terminó perdiendo con claridad.

Zverev enciende las alarmas

Sin embargo, lo peor estaba por venir: "¿Qué puedo decir? Estoy enfermo. Apenas puedo respirar, como podéis notar en mi voz. También tuve fiebre ayer, tenía 38º de fiebre por la noche". De esta forma, Zverev reconocía haber tenido síntomas iguales o muy similares de los que se pueden sufrir cuando se contrae la Covid-19.

No obstante, Zverev no ha resultado positivo en ninguno de los tests que se le habían realizado hasta el momento, aunque la detección de la enfermedad puede llegar ya demasiado tarde. "Digamos que no estoy en mi mejor estado físico. Creo que eso jugó una pequeña parte en el partido de hoy".

Zverev rompe su raqueta en su partido contra Sinner EFE

"Está claro que él juega muy bien. Sin embargo, yo hoy no hice nada. Todo lo que hacía era poner la pelota en pista y dejarle a él que lo hiciese todo. Para ser honestos, calenté hoy y no debería haber jugado el partido. Quizás esperaba poder conseguir una victoria en tres sets o algo así, pero supe desde el principio que nada de eso iba a ser fácil".

Así concluía su respuesta sobre su estado físico Zverev después de caer en cuatro sets ante Jannik Sinner, sembrando el miedo y la duda en todo Roland Garros, que deberá investigar el caso para evitar que se produzcan más positivos que arruinen un cuadro final en el que Sinner se verá las caras con Rafa Nadal jugándose el pase a las semifinales del último Gran Slam de la temporada.

