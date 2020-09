Djokovic pasa por la vía rápida a la segunda ronda de Roland Garros

El serbio Novak Djokovic puso la directa para solventar su primer duelo en Roland Garros contra la joven promesa sueca Mikael Ymer, de 22 años, al que derrotó por 6-0, 6-2 y 6-3 en una hora y 38 minutos, y acceder a la segunda ronda del major francés, al igual que hizo este lunes su gran rival por el título, el español Rafa Nadal.

En su primer partido en un Grand Slam desde su descalificación en el Abierto de Estados Unidos, el número uno del mundo buscó pasar el menor tiempo posible en la pista y ganó el partido por la vía rápida.

En busca de su segundo título en París y el decimoctavo 'grande' de su palmarés, el tenista de Belgrado, que acaba de ganar el Masters 1.000 de Roma, el único disputado esta temporada sobre tierra batida, prolongó su buena racha.

Novak Djokovic, en Roland Garros 2020 Reuters

Frente a Ymer, un tenista que el año pasado ganó cuatro títulos menores, dejó una impresionante paleta de golpes, incluidas 25 dejadas que rompieron el ritmo de su adversario.



"Este año van a ser muy importantes, porque la pista está muy pesada y hay que variar los golpes. Pero hoy he abusado un poco", reconoció el actual líder del ranking de la ATP. Su próximo rival será el lituano Ricardas Berankis, 66 de mundo, verdugo del boliviano Hugo Dellien por 6-1, 6-4 y 6-4.

Condiciones desfavorables

Roland Garros suele disputarse en mayo, es por eso por lo que las condiciones climáticas que presentan los meses de septiembre y octubre son muy diferentes. Algo que está haciendo mella en los tenistas que están disputando el Grand Slam francés. Como ha dicho Djokovic "la pista está muy pesada y hay que variar los golpes", algo a lo que ya hizo referencia Rafa Nadal en la jornada anterior.

"Las condiciones no me favorecen, pero eso no me quita ni un ápice de ilusión y motivación. Hoy he hecho un partido correcto, no me imaginaba que iba a jugar mal, ha salido como pensaba", comentó Nadal. "Si no juego profundo es mi error, no es por las bolas, soy yo quien me tengo que adaptar a las bolas. No es una bola muy rápida y si le añadimos un clima húmedo y frío, es más difícil generarle efectos. Pero no voy a poner la excusa de las bolas, tengo que adaptarme a lo que hay", añadió.

[Más información - Nadal: "Las condiciones no me favorecen, pero eso no me quita ni ilusión ni motivación"]