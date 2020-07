Las secuelas del Covid: el tenista Dimitrov dejará de jugar un tiempo por su falta de físico

El coronavirus asola el mundo y la pandemia sigue provocando miles de muertos en cada país. Muchos afortunados han conseguido ganar esta batalla, y es de celebrar, pero no se pueden olvidar los efectos y secuelas que deja esta enfermedad en el cuerpo humano.

Las investigaciones científicas avanzan para detallar cuáles son estos efectos, pero algunos personajes públicos que los han experimentado en sus propias carnes los han explicado. Es el caso del tenista búlgado Grigor Dimitrov, que ha decidido alejarse algunas semanas del tenis después de caer ante Feliciano López.

El español consiguió el triunfo en el partido del Ultimate Tennis Showdown, un torneo de Francia, y su rival achacó su falta de rodaje a las consecuencias del coronavirus. Dimitrov, que lo padeció hace semanas y que ha podido competir en este reinicio después de dar negativo, no lo ha superado físicamente.

"Claramente no estoy listo para competir al más alto nivel en este momento", aseguró al término del partido. Según el tenista, pese a que "el movimiento está mejorando" y que el resto "va en la dirección correcta", él no se ha recuperado del todo. "No es fácil", ha recalcado ante los medios.

Relatando su experiencia, define como "duro" el hecho de sufrir el coronavirus. Se quedó en su casa durante un mes, según ha calculado. Allí aguantó todos los síntomas habituales de la enfermedad. "No respiraba bien", no se "sentía bien", estaba "cansado", perdió "el olfato y el gusto"... Todos y cada uno de los síntomas que caracterizan a la pandemia.

Dimitrov y Vallverdú limpiando las instalaciones de Cincinatti Twitter (@danielvallverdu)

"No fue divertido", aseguró Dimitrov. Es por ello que ha decidido "parar completamente y descansar", sin competir durante algún tiempo en la élite del tenis. Y es que, tal y como ha explicado, "no importa cómo de fuerte seas" a nivel mental, ni que seas deportista o de otra profesión. "Es inevitable tener algunos malos pensamientos en la cabeza", apuntó.

Dimitrov ha reconocido que "tuvo que lidiar con eso también", pues el hecho de estar alejado de la sociedad durante tanto tiempo no es bueno. "Estás solo 20 días durante aproximadamente 24 horas, así que, por supuesto, te pasan muchas cosas por la cabeza", admitió. El popular deportista quiso advertir, después de su experiencia, que la pandemia del coronavirus "es real", y que las cosas solo cambiarán con la aportación de la gente.

La duda del US Open

El torneo norteamericano regresará. Será el primer grande del tenis en esta nueva normalidad. Y, como todo, tendrá un minucioso protocolo para evitar cualquier riesgo de contagio por el coronavirus. Crearán su 'burbuja' particular, como han hecho en la NBA, e intentarán que se pueda desarrollar el torneo lo más fácil y cómodo posible.

Los tenistas llegarán a las instalaciones, se someterán a los PCR pertinentes y, una vez se conozcan los resultados, podrán salir o no de las habitaciones en función del resultado del análisis. Ahí comenzará su torneo real: entrenamientos, partidos y demás actividades. Eso sí, sin público en la grada y evitando los contactos.

