Simona Halep y la 'aterradora' cuarentena en Rumanía: "Tenemos a los militares en la calle"

El tenis está paralizado por el coronavirus y los tenistas y las tenistas pasan confinados en sus casas estos días. Simona Halep, una de las más reconocidas del circuito femenino, está en su país, Rumanía, a la espera de la reanudación de la temporada, que por ahora está prevista para el próximo 13 de julio. En una entrevista a CNN ha contado cómo pasa la cuarentena y la situación en Rumanía.

"No he salido a la calle desde el inicio de la cuarentena. Soy una persona que se toma las cosas muy en serio y que está nerviosa con esta situación. El confinamiento está siendo muy estricto en Rumanía. Tenemos a los militares en la calle y no se nos permite salir fuera", cuenta sobre la cuarentena en su país.

"La situación en Rumanía es aterradora. Intento no ver o leer mucho las noticia porque las encuentro muy preocupantes. Prefiero centrarme en ayudar todo lo que pueda y poner de mi parte lo que pueda quedándome en casa y, por supuesto, permaneciendo fuerte y positiva. Es muy extraño no tener tenis en mi vida durante un periodo tan largo. El más largo de mi carrera", añade.

Simona Halep durante la semifinal del Open de Australia 2020 ante Garbiñe Muguruza REUTERS

A Halep le pilló el inicio de la cuarentena recuperándose de una lesión y esto le ha permitido poder centrarse más en ella y no asumir riesgos: "En parte he sido afortunada porque la situación del coronavirus empezó justo cuando estaba luchando con una lesión en el pie. Así que este tiempo extra me da la oportunidad de sanar mi pie de forma correcta y tener tiempo para trabajar en mi recuperación sin estar preocupada por perderme algunos torneos. Sigo en contacto con mi preparador físico y con mis entrenadores Darren Cahill y Arti Apostu-Efremov. Todavía no he podido golpear bolas pero espero hacerlo prontoo cuando la situación mejore y se levanten las restricciones".

La vuelta del tenis

Sobre el futuro del tenis, espera volver en septiembre y que se juegue algún Grand Slam de los que quedan en pie -Roland Garros y US Open-: "Creo que si volvemos a jugar al tenis en septiembre ya habremos ganado, porque significaría que habremos terminado con la amenaza del virus. En este punto podemos soñar con jugar un Grand Slam pero apoyo que se celebre y, por supuesto, itentaré jugar si es posible. Es extraño no saber cuándo podremos volver a jugar torneos de nuevo. ¿En qué superficie lo haremos? ¿En qué país? No tenemos respuestas aún, así que es difícil planificarlo", concluye.

