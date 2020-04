Roddick retrata a Djokovic por la vacuna del Covid-19: "Quiero ver si se pierde los Grand Slam"

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, protagonizó este lunes la polémica del día al mostrarse contrario a vacunarse contra el Covid-19. No sabe qué hará si en un futuro aplicar la vacuna fuera una condición indispensable para participar en los torneos, pero de momento ese comentario le ha servido para ganarse alguna crítica como la de Andy Roddick.

El extenista profesional ha respondido duramente a las declaraciones del serbio y hasta le ha desafiado: "Quiero ver lo profunda que es su creencia y si se pierde torneos del 'Grand Slam' por no vacunarse", señaló Roddick. Y añadió que solo ve posible volver "con una vacuna para todos y no tengo que estar de acuerdo con lo que piense Djokovic. Él sabe que llegará el día en el que tendrá que tomar una decisión al respecto".

Estas fueron las palabras de Nole que enfadaron a Roddick: "Personalmente estoy contra la vacunación, y no me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar. Pero si esto se convierte en una obligación, ¿qué va a pasar entonces? Entonces tendré que tomar una decisión", dijo Djokovic en una videollamada con varios deportistas serbios.

Djokovic, en un momento del partido REUTERS

La disculpa de Djokovic

Tras la polémica generada, el serbio, a través de una declaraciones mandadas por sus agentes al New York Times, explicó sus palabras: "Yo no soy un experto pero quiero tener la opción de elegir lo mejor para mi cuerpo. Tengo una mentalidad abierta y quiero seguir investigando porque es algo importante y que nos afectará a todos", dijo.

"Como el resto del mundo estoy un poco confundido. No sé cuál es la mejor manera para reacciona a esto", añadió Nole disculpándose y reconociendo andar algo perdido con el Covid-19.

