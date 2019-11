La lesión muscular abdominal es una de las lesiones musculares más frecuentes en el tenis. Si bien normalmente los tenistas sufren lesiones articulares o tendinosas, más cronificadas o de larga duración, no es infrecuente encontrarnos ante lesiones musculares agudas, como le ha ocurrido a Rafa Nadal en el Masters 1000 de París- Bercy. Pero, ¿por qué se lesiona la musculatura abdominal?

Para el lector supongo que resulta más fácil comprender que se lesione cualquier músculo de los miembros inferiores, que con las frenéticas frenadas y arrancadas que genera el tenis están sometidos a una carga altísima, antes que la musculatura abdominal. Para entender por qué esta región corporal sufre de manera específica en este deporte, tenemos que irnos a la biomecánica del saque y entender qué tipo de esfuerzo tiene que realizar esta musculatura.

Cuando un tenista realiza un saque, su tronco se extiende y rota, arqueándose hacia atrás (generalmente, se arquea más si se trata de un segundo saque, ya que se buscará el punto de impacto en una posición posterior para darle efecto liftado). En esta posición, la musculatura abdominal está elongada, y desde esa posición de estiramiento se le exige una contracción como parte de una cadena cinética que finaliza con el impacto de la pelota. Es lo que se conoce como una contracción excéntrica -solicitación muscular con el músculo en elongación-, muy exigente para cualquier estructura, y más teniendo en cuenta el número de repeticiones de ese gesto deportivo, y la intensidad del mismo, que tiene que realizar un tenista a lo largo de un partido.

Nadal comunicó ayer en rueda de prensa que se había hecho daño durante el calentamiento para su partido de semifinales contra Denis Shapovalov en el Masters 1000 de París-Bercy. Más allá del infortunio de cara a este torneo, la pregunta es si Nadal tendrá que dar por finalizada la temporada 2019 debido a esta lesión. Con la Copa de Maestros a pocos días vista, y la final de la Copa Davis en Madrid para cerrar el calendario, todavía restarían varias semanas de competición para el tenista mallorquín.

Nadal, durante su última rueda de prensa en París. Ian Langsdon Efe

En una lesión muscular, es necesario esperar al menos 48h para poder realizar pruebas complementarias que verifiquen el diagnóstico, y den información acerca de la gravedad de la lesión. Por tanto, todavía es necesario esperar al menos 24h. ¿Cuáles son los tres escenarios más típicos en estos casos?

Elongación muscular sin rotura fibrilar: el músculo se presentará edematoso, pero al no haber discontinuidad en las fibras, su pronóstico es favorable. Necesitará de tratamiento de fisioterapia, y reposo deportivo del gesto biomecánico lesivo durante varios días (en este caso el saque). Probablemente la Copa de Maestros quede descartada, pero Nadal podría llegar a la Copa Davis, donde debutaría el 19 de Noviembre ante Rusia.

Rotura fibrilar (menor de 1cm): aunque 1cm represente poco en la vida cotidiana, es una discontinuidad fibrilar suficiente como para generar una incapacidad funcional bastante grande en el deportista. Genera dolor y poca tolerancia a la carga, es decir, una falta de fuerza y sensación de incapacidad a la hora de realizar el gesto deportivo; sacar, en este caso. La literatura científica habla de 21 días de recuperación ante cualquier situación de rotura muscular, sea del tamaño que sea, hasta que el músculo vuelve a estar apto para competir. Esto no quiere decir que no se pueda empezar a entrenar antes, pero las nuevas fibras generadas estarían todavía tiernas, con baja tolerancia a la carga y un riesgo alto de recaída lesional si se someten a una carga demasiado elevada. Esto descartaría al 100% la Copa de Maestros y pondría en serio peligro la participación de Nadal en la Copa Davis. Los plazos son muy justos y es una musculatura muy sensible, que necesita una buena cicatrización y una vuelta progresiva al estímulo excéntrico.

Rotura fibrilar (mayor de 1cm): en este caso, el escenario es el mismo que si se tratase de una rotura más pequeña, pero lógicamente alargando los plazos porque hay más tejido que regenerar. Supondría el final de la temporada 2019 para Nadal.

Un final amargo e inmerecido, como siempre que una lesión frena a un deportista.

*** Blanca Bernal es fisioterapeuta, trabajó varios años para la WTA y en la actualidad lo hace en el World Padel Tour.